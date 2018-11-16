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22:43 (мск), источник: ТАСС

«Вашингтон» вызвал из фарм-клуба российского вратаря Самсонова

ТАСС, 16 ноября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» вызвал из фарм-клуба российского голкипера Илью Самсонова. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Источник: ИТАР-ТАСС
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НХЛ 2018-2019
Неделя 7, 17.11.2018, 5:00
Колорадо Эвеланш
-Вашингтон Кэпиталз-

Такое решение было принято ввиду травмы основного голкипера клуба Брэйдена Холтби. 21-летний россиянин будет запасным в ближайшем матче команды с «Колорадо», который пройдет в ночь на субботу. Место в воротах займет Финикс Копли.

В мае этого года Самсонов подписал трехлетний контракт с «Вашингтоном», это его первый вызов в основную команду. Голкипер провел восемь матчей за фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ «Херши», в которых одержал три победы, пропуская в среднем 3,73 шайбы за игру и отражая 87,5% бросков.

Самсонов является обладателем Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» (сезон-2015/16), а также серебряным и бронзовым призером молодежных чемпионатов мира.

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