«Вашингтон» вызвал из фарм-клуба российского вратаря Самсонова
ТАСС, 16 ноября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» вызвал из
ТАСС, 16 ноября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» вызвал из
Такое решение было принято ввиду травмы основного голкипера клуба Брэйдена Холтби. 21-летний россиянин будет запасным в ближайшем матче команды с «Колорадо», который пройдет в ночь на субботу. Место в воротах займет Финикс Копли.
В мае этого года Самсонов подписал трехлетний контракт с «Вашингтоном», это его первый вызов в основную команду. Голкипер провел восемь матчей за
Самсонов является обладателем Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» (сезон-2015/16), а также серебряным и бронзовым призером молодежных чемпионатов мира.