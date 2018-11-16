«Вашингтон» вызвал из фарм-клуба российского вратаря Самсонова

Такое решение было принято ввиду травмы основного голкипера клуба Брэйдена Холтби. 21-летний россиянин будет запасным в ближайшем матче команды с «Колорадо», который пройдет в ночь на субботу. Место в воротах займет Финикс Копли.

В мае этого года Самсонов подписал трехлетний контракт с «Вашингтоном», это его первый вызов в основную команду. Голкипер провел восемь матчей за фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ «Херши», в которых одержал три победы, пропуская в среднем 3,73 шайбы за игру и отражая 87,5% бросков.