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11:41 (мск), источник: Sport24

Ковальчук молчал четыре матча, чтобы шикарно исполнить буллит. Его команда остается на дне

У «Лос-Анджелеса» все очень плохо, несмотря на победу.

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Эффекта от назначения нового главного тренера «Лос-Анджелес Кингз» хватило ровно на одну игру. В первом матче под руководством Уилли Дежардена, сменившего Джона Стивенса, команда Ильи Ковальчука уверенно обыграла «Анахайм», но после этого слила три встречи подряд. «Миннесоте», «Калгари» и «Торонто» клуб из Калифорнии уступил с общим счетом 2:9.

Прервать неприятную серию удалось в пятничной игре с «Чикаго» — еще одной командой, успевшей по ходу этой регулярки отправить в отставку главного тренера. Теперь «Блэкхокс» рулит самый молодой тренер НХЛ, 33-летний Джереми Коллитон.

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Противостояние двух неудачников стартового отрезка сезона получилось не самым веселым — всего две заброшенные шайбы за 65 минут игрового времени. В середине матча самостоятельность проявил нападающий «Кингз» Тайлер Тоффоли, подаривший зрителям немного хоккейной красоты.

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А в начале третьего периода «Чикаго» в четыре паса добрался от своей синей линии до пятака ворот «Лос-Анджелеса», откуда не промахнулся Брэндон Саад.

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Вот собственно и все. Из других интересных событий матча можно отметить разве что пару спасений голкипера «Кингз» Кэла Петерсена, который проводил первый матч в стартовом составе клуба Национальной хоккейной лиги. 24-летний вратарь получил шанс из-за травм двух основных киперов команды Джонатана Куика и Джека Кэпмбелла, и во встрече с «Чикаго» этим шансом точно воспользовался.

Чтобы выяснить, кто из проваливающих сезон команд больше достоин двух очков, пришлось бросать буллиты. Здесь о себе наконец-то напомнил Илья Ковальчук, который не забивал с игры уже в четырех матчах подряд. Олимпийский чемпион исполнил свою попытку так, что вратарь «Блэкхокс» даже не шелохнулся.

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Добил «Чикаго» Анже Копитар, который все тоже исполнил очень мастерски.

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«Лос-Анджелес» вымучил шестую победу в сезоне, но перспективы команды Ильи Ковальчука по-прежнему выглядят совсем не позитивно. Даже для того, чтобы покинуть дно турнирной таблицы, «Кингз» нужно выстрелить серией удачных матчей. Что уж говорить о попадании в плей-офф или еще более амбициозных целях.

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Чикаго Блэкхокс 1:2 Б
(0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Лос-Анджелес Кингз
17.11.2018, 04:30 Регулярный чемпионат United Center
Главные тренеры
Джереми Коллитон Уилли Дежарден
Вратари
Кори Кроуфорд Кэл Петерсен
2-й период
Майкл Амадио 28:10
Тайлер Тоффоли 30:29
Дрю Даути 32:30
Дастин Браун 35:11
39:46 Джонатан Тэйвз
3-й период
42:39 Брэндон Саад (Дж. Тэйвз, Г. Форслинг)
Серия буллитов - победный бросок
И. Ковальчук
Статистика
2 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Петерсен (Лос-Анджелес Кингз), К. Кроуфорд (Чикаго Блэкхокс), А. Копитар (Лос-Анджелес Кингз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Чикаго Блэкхокс
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