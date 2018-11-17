Ковальчук молчал четыре матча, чтобы шикарно исполнить буллит. Его команда остается на дне
У «Лос-Анджелеса» все очень плохо, несмотря на победу.
У «Лос-Анджелеса» все очень плохо, несмотря на победу.
Эффекта от назначения нового главного тренера «Лос-Анджелес Кингз» хватило ровно на одну игру. В первом матче под руководством Уилли Дежардена, сменившего Джона Стивенса, команда Ильи Ковальчука уверенно обыграла «Анахайм», но после этого слила три встречи подряд. «Миннесоте», «Калгари» и «Торонто» клуб из Калифорнии уступил с общим счетом 2:9.
Прервать неприятную серию удалось в пятничной игре с «Чикаго» — еще одной командой, успевшей по ходу этой регулярки отправить в отставку главного тренера. Теперь «Блэкхокс» рулит самый молодой тренер НХЛ, 33-летний Джереми Коллитон.
Противостояние двух неудачников стартового отрезка сезона получилось не самым веселым — всего две заброшенные шайбы за 65 минут игрового времени. В середине матча самостоятельность проявил нападающий «Кингз» Тайлер Тоффоли, подаривший зрителям немного хоккейной красоты.
А в начале третьего периода «Чикаго» в четыре паса добрался от своей синей линии до пятака ворот «Лос-Анджелеса», откуда не промахнулся Брэндон Саад.
Вот собственно и все. Из других интересных событий матча можно отметить разве что пару спасений голкипера «Кингз» Кэла Петерсена, который проводил первый матч в стартовом составе клуба Национальной хоккейной лиги. 24-летний вратарь получил шанс
Чтобы выяснить, кто из проваливающих сезон команд больше достоин двух очков, пришлось бросать буллиты. Здесь о себе
Добил «Чикаго» Анже Копитар, который все тоже исполнил очень мастерски.
«Лос-Анджелес» вымучил шестую победу в сезоне, но перспективы команды Ильи Ковальчука
|Чикаго Блэкхокс
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1:2 Б
(0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
|Лос-Анджелес Кингз
|Джереми Коллитон
|Уилли Дежарден
|Кори Кроуфорд
|Кэл Петерсен
|2-й период
|Майкл Амадио
|28:10
|Тайлер Тоффоли
|30:29
|Дрю Даути
|32:30
|Дастин Браун
|35:11
|39:46
|Джонатан Тэйвз
|3-й период
|42:39
|Брэндон Саад (Дж. Тэйвз, Г. Форслинг)
|И. Ковальчук
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|К. Петерсен (Лос-Анджелес Кингз), К. Кроуфорд (Чикаго Блэкхокс), А. Копитар (Лос-Анджелес Кингз)