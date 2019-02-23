«Болен как собака? Торторелла приукрасил мою болезнь». Артемий Панарин дал интервью «Матч ТВ»

Источник: AP 2019

«Все команды в НХЛ ровные, выделяется только “Тампа”»

— «Коламбус» балансирует на грани попадания в плей-офф. Всего одно очко, и можно выпасть из кубковой восьмерки на Востоке. Это щекочет нервы?

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— Да нет пока. Сезон длинный, и еще есть время. Так всегда бывает, что все команды стоят близко друг к другу. Это сильная лига с высокой конкуренцией. Так что ничего не будет известно до последних матчей. Только «Тампа» выделяется. А остальные идут рядышком.

— Вы недавно играли против «Лайтнинг» — и уступили 1:5. Согласны с тем, что это команда-машина? Самый сильный соперник в нынешнем чемпионате.

— Наверное, да. Много еще хороших команд, конечно. По одному матчу трудно судить, и я уверен, у «Тампы» тоже бывают неудачные игры. Может, с нами у них как раз все получалось.

Но я согласен, это хорошая команда. В первую очередь потому, что она играет в хоккей. Но НХЛ — такая лига, что самый сильный клуб легко может уступить тем, кто идет на последнем месте. И не надо этому удивляться.

Все покажет плей-офф, там начинается другая игра. Но то, что «Тампа» выделяется, — это 100 процентов. Неспроста у них столько очков.

— Патрик Кейн составляет конкуренцию Никите Кучерову по очкам, а Александру Овечкину — по голам. Как думаете, сможет ли ваш друг из «Чикаго» отобрать трофей у одного из русских мастеров? А может, сразу у двух? Его бомбардирская серия длится уже 20 матчей.

— Сложно сказать, еще четверть чемпионата впереди. Я рад за Никиту, он сейчас здорово идет. Но особенно на эту тему не говорят, чтобы не сглазить. Да, Кучеров уже набрал 100 очков. Однако нет смысла обсуждать это прямо сейчас. Пусть сначала финиширует. Главное, чтобы все так хорошо и продолжалось.

«СКА может пройти ЦСКА в плей-офф Кубка Гагарина»

— В понедельник стартует розыгрыш Кубка Гагарина в КХЛ. Ваш любимый СКА проиграл ЦСКА все четыре матча в регулярном чемпионате. Если они снова встретятся в финале Западной конференции, за счет чего Питер может прервать неудачную серию?

— Плей-офф — такая вещь… Там вроде бы идет серия до четырех побед. Но выигрываешь один-два матча, и противника начинает трясти. Один гол забить, отойти в оборону и выиграть. Примерно такой может быть тактика. Иногда это тоже работает.

Или если на выезде взял один-два матча, то дома уже полегче. Думаю, СКА все равно может пройти ЦСКА. У них хорошее нападение, и от вратарей многое зависит. Если удастся распечатать голкиперов ЦСКА, то есть большой шанс.

Вот в регулярке, наверное, еще не та концентрация. А в плей-офф все будут работать на 100 процентов. Мобилизация полнейшая! Поэтому так сложно предсказать, чем закончится каждая серия.

— Вадим Шипачев, с которым вы играли в тройке в СКА и в сборной, с ходу побил рекорд московского «Динамо» по очкам за сезон. Известный тренер Вячеслав Быков даже назвал его «Криштиану Роналду российского хоккея». Вы согласны с тем, что в свое время выходили в одном звене с гением?

— Да, согласен.

Конечно! Шипа — молодец. Уже не первый год доказывает, что он — состоятельный игрок и в представлении не нуждается. Красавец, рад за него!

Отлично, что у него все сложилось в «Динамо». Главное еще — в плей-офф хорошо сыграть.

— Вот представьте, что Шипачев собрался к вам в «Коламбус». Что вы ему скажете?

— «Забрасывай шайбу в зону и беги бить игроков!» Да шучу, конечно. Сложно давать кому-то советы. Вадим и сам все знает лучше меня. Поэтому тут даже говорить нечего.

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«Нельзя ходить с грустным лицом в раздевалке»

— Если посмотреть на тему шире, в следующем сезоне многие игроки КХЛ собираются попробовать свои силы за океаном. Что вы скажете им на дорогу? У вас уже есть опыт. Но некоторые в результате попадают в фарм-клуб, а не в НХЛ. Например, олимпийский чемпион Егор Яковлев.

— Олимпийский чемпион? Это ни о чем не говорит. Конечно, это большая заслуга. Но там особая история. Я не понимаю, почему Яковлеву не дают играть. «Нью-Джерси» в чемпионате выступает достаточно плохо. Большая загадка, почему не доверяют Егору.

А остальным игрокам скажу вот что — очень важно выбрать правильного главного тренера и клуб. Да, это трудный выбор, потому что тренеров тоже увольняют. Перемены могут быть каждый год. К тому же многие игроки задрафтованы. Это у меня был шанс выбирать, и я поехал в «Чикаго». А у остальных такого шанса нет. В этом и сложность.

Но надо быть готовыми на 100 процентов. Делай все, что от тебя зависит. А там уж — как сложится. И нельзя ходить с грустным лицом в раздевалке, если что-то не так. Это тоже очень важно.

— Зато в «Коламбусе» всегда весело. Ваш главный тренер Джон Торторелла на днях слишком подробно рассказал, почему вы не вышли на матч. «Он обделался в штаны, его выворачивает наизнанку, он болен как собака». Вас это как-то задело?

— Да нет, от Тортореллы можно было такого ждать, — улыбается Панарин. — Так что все нормально.

— А вы поняли идиому «sick as a dog»?

— Так ведь я не особо разговариваю по-английски. Поэтому не знаю, как на эту фразу реагируют люди в США. Плохо или хорошо? В принципе, мне без разницы. Моя задача — играть в хоккей и меньше отвлекаться на такие вещи.

— Откройте нам секрет, что такого вы скушали в Монреале, что так отравились? Мы это есть не станем!

— На самом деле, Торторелла приукрасил детали. Потому что у меня было болезненное состояние. Но тренер добавил к этому дополнительные подробности. А у меня просто голова болела, да и ломило всего. Но сейчас я готов на 100 процентов.

— В эти дни все обсуждают обмены. Вот и к вашей команде в Оттаве присоединился Мэтт Дюшен. Теперь обсуждают, что решит другой форвард «Сенаторз» Марк Стоун. Он ведь тоже может перейти.

— Вы живете в Оттаве, поэтому слышите только о Дюшене и Стоуне. А в масштабах лиги обсуждают не только этих ребят, — хитро улыбнулся Панарин, которого уже достали разговоры об обмене. — Но подождите немного. Скоро увидим, что будет.