Один из самых удивительных голов в карьере Овечкина. Ему даже не пришлось бросать по воротам!
Концовка матча регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон» (2:3 Б) получилась удивительной.
Концовка матча регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон» (2:3 Б) получилась удивительной.
В серии буллитов во время четвертых бросков команд при равном счете на лед вышел капитан гостей Александр Овечкин. Он попытался обхитрить вратаря ньюйоркцев Александра Георгиева и поразить уже оставленные им ворота, но наш вратарь неожиданно кинул клюшку в клюшку соперника и выбил шайбу, не дав Овечкину бросить.
Сначала судьи не разобрались в эпизоде и засчитали бросок российского форварда как неудачный.
Поскольку действия Георгиева не разрешены регламентом, буллит был признан успешным, несмотря на то, что шайба не побывала в воротах. Так Овечкин стал автором победного гола — одного из самых необычных в своей карьере.
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|Дэвид Куинн
|Тодд Рирден
|Александр Георгиев
|Брэйден Холтби
|00:45
|Райан Стром(Крис Крайдер)
|02:03
|Карл Хагелин(Ларс Эллер, Брукс Орпик)
|10:02
|Андре Бураковски(Ник Дауд, Трэвис Бойд)
|14:48
|Ник Дженсен
|15:58
|Энтони Дианджело
|18:29
|Филип Хитил
|34:20
|Павел Бучневич(Филип Хитил, Энтони Дианджело)
|38:54
|Энтони Дианджело
|47:02
|Том Уилсон
|55:46
|Брендан Смит
|победный бросок: Александр Овечкин(Вашингтон Кэпиталз)
Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Александр Георгиев (Нью-Йорк Рейнджерс), Карл Хагелин (Вашингтон Кэпиталз)
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0