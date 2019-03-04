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00:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Один из самых удивительных голов в карьере Овечкина. Ему даже не пришлось бросать по воротам!

Концовка матча регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон» (2:3 Б) получилась удивительной.

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В серии буллитов во время четвертых бросков команд при равном счете на лед вышел капитан гостей Александр Овечкин. Он попытался обхитрить вратаря ньюйоркцев Александра Георгиева и поразить уже оставленные им ворота, но наш вратарь неожиданно кинул клюшку в клюшку соперника и выбил шайбу, не дав Овечкину бросить.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сначала судьи не разобрались в эпизоде и засчитали бросок российского форварда как неудачный.

Поскольку действия Георгиева не разрешены регламентом, буллит был признан успешным, несмотря на то, что шайба не побывала в воротах. Так Овечкин стал автором победного гола — одного из самых необычных в своей карьере.

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Нью-Йорк Рейнджерс
2:3Б
1:2, 1:0, 0:0, 0:0
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 233.03.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Madison Square Garden
Главные тренеры
Дэвид КуиннТодд Рирден
Вратари
Александр ГеоргиевБрэйден Холтби
1-й период
00:45Райан Стром(Крис Крайдер)
02:03Карл Хагелин(Ларс Эллер, Брукс Орпик)
10:02Андре Бураковски(Ник Дауд, Трэвис Бойд)
14:48Ник Дженсен
15:58Энтони Дианджело
18:29Филип Хитил
2-й период
34:20Павел Бучневич(Филип Хитил, Энтони Дианджело)
38:54Энтони Дианджело
3-й период
47:02Том Уилсон
55:46Брендан Смит
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Александр Овечкин(Вашингтон Кэпиталз)
Лучшие игроки матча
Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Александр Георгиев (Нью-Йорк Рейнджерс), Карл Хагелин (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
8Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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