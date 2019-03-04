Один из самых удивительных голов в карьере Овечкина. Ему даже не пришлось бросать по воротам!

В серии буллитов во время четвертых бросков команд при равном счете на лед вышел капитан гостей Александр Овечкин. Он попытался обхитрить вратаря ньюйоркцев Александра Георгиева и поразить уже оставленные им ворота, но наш вратарь неожиданно кинул клюшку в клюшку соперника и выбил шайбу, не дав Овечкину бросить.

Сначала судьи не разобрались в эпизоде и засчитали бросок российского форварда как неудачный.

Поскольку действия Георгиева не разрешены регламентом, буллит был признан успешным, несмотря на то, что шайба не побывала в воротах. Так Овечкин стал автором победного гола — одного из самых необычных в своей карьере.

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