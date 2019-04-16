UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова

«Каролина» разгромила «Вашингтон» со счетом 5:0. Овечкин и Свечников устроили драку на 11-й минуте первого периода. Капитан «Вашингтона» отправил 19-летнего соотечественника в нокаут, после которого тот смог покинуть площадку только в сопровождении медицинского персонала. Свечников не вернулся на лед до конца матча. По словам 33-летнего Овечкина, молодой нападающий «Каролины» сам бросил ему вызов.