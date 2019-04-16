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10:10 (мск), источник: ТАСС

UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова

ТАСС, 16 апреля. Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) прокомментировала драку российских форвардов Александра Овечкина («Вашингтон») и Андрея Свечникова («Каролина») во время третьего матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Пост опубликован на странице организации в Twitter.

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14
фотографий

«Каролина» разгромила «Вашингтон» со счетом 5:0. Овечкин и Свечников устроили драку на 11-й минуте первого периода. Капитан «Вашингтона» отправил 19-летнего соотечественника в нокаут, после которого тот смог покинуть площадку только в сопровождении медицинского персонала. Свечников не вернулся на лед до конца матча. По словам 33-летнего Овечкина, молодой нападающий «Каролины» сам бросил ему вызов.

«Вы знаете, что они говорят… Точность превосходит силу, а время — скорость», — прокомментировала драку пресс-служба UFC.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вашингтон» ведет в серии до четырех побед со счетом 2−1. Четвертая встреча пройдет в Роли в ночь на 19 апреля.

Каролина Харрикейнз
5:0
1:0, 2:0, 2:0
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала16.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморТодд Рирден
Вратари
Петр МразекБрэйден Холтби
1-й период
09:43Уоррен Фегеле(Брок Макгинн, Джастин Фольк)
10:59Андрей Свечников
10:59Александр Овечкин
11:46Джордан Стаал
17:03Дмитрий I Орлов
2-й период
26:09Уоррен Фегеле(Теуво Терявяйнен, Себастьян Ахо)
29:48Никлас II Бэкстрем
31:40Дуги Хэмилтон(Джордан Стаал, Джейкоб Славин)
35:38Уоррен Фегеле
35:38Джон Карлсон
3-й период
41:22Нино Нидеррайтер
45:31Гайдн Флери
48:19Ларс Эллер
49:47Дуги Хэмилтон(Джейкоб Славин, Уоррен Фегеле)
53:01Бретт Коннолли
55:35Брок Макгинн(Джордан Стаал, Джордан Мартинук)
55:46Якуб Врана
59:22Дуги Хэмилтон
Лучшие игроки матча
Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз), Дуги Хэмилтон (Каролина Харрикейнз), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз)
Статистика
15Штрафное время17
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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