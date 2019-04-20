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21:05 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки

ТАСС, 20 апреля. Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» Андрей Свечников заявил, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин извинился перед ним после матча, в котором нанес травму во время драки. Слова Свечникова на своей странице в Twitter приводит журналист американской газеты News & Observer Люк Декок.

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16 апреля «Каролина» на своей площадке в третьем матче серии до четырех побед разгромила «Вашингтон» со счетом 5:0. Свечников и капитан «Вашингтона» устроили драку на 11-й минуте первого периода. Овечкин отправил Свечникова в нокаут, после которого тот смог покинуть площадку только в сопровождении медицинского персонала. 19-летний форвард «Каролины» не вернулся на лед до конца матча, а также пропустил четвертую игру серии.

«Я не супергерой, поэтому не просил о драке с Овечкиным первым, это он предложил бой. Я согласился, потому что просто хотел постоять за себя. Он позвонил мне сразу после игры, мы немного поговорили, он извинился. Я сказал, что никогда не знаешь наверняка, что может случиться», — сказал Свечников.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам журналистки Washington Post Саманты Пэлл, Свечников рассчитывает выйти на лед в шестой игре серии, которая состоится в ночь на 23 апреля на площадке «Каролины». На данный момент счет в серии 2−2. Следующий матч между «Вашингтоном» и «Каролиной» пройдет в ночь на 21 апреля в столице США.

Каролина Харрикейнз
5:0
1:0, 2:0, 2:0
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала16.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)PNC Arena, 18787 зрителей
Главные тренеры
Род БриндаморТодд Рирден
Вратари
Петр МразекБрэйден Холтби
1-й период
09:43Уоррен Фегеле(Джастин Фольк, Брок Макгинн)
10:59Андрей Свечников
10:59Александр Овечкин
11:46Джордан Стаал
17:03Дмитрий I Орлов
2-й период
26:09Уоррен Фегеле(Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен)
29:48Никлас II Бэкстрем
31:40Дуги Хэмилтон(Джейкоб Славин, Джордан Стаал)
35:38Уоррен Фегеле
35:38Джон Карлсон
3-й период
41:22Нино Нидеррайтер
45:31Гайдн Флери
48:19Ларс Эллер
49:47Дуги Хэмилтон(Джейкоб Славин, Уоррен Фегеле)
53:01Бретт Коннолли
55:35Брок Макгинн(Джордан Стаал, Джордан Мартинук)
55:46Якуб Врана
59:22Дуги Хэмилтон
Лучшие игроки матча
Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз), Дуги Хэмилтон (Каролина Харрикейнз), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз)
Статистика
15Штрафное время17
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина Харрикейнз
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