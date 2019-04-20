Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки

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16 апреля «Каролина» на своей площадке в третьем матче серии до четырех побед разгромила «Вашингтон» со счетом 5:0. Свечников и капитан «Вашингтона» устроили драку на 11-й минуте первого периода. Овечкин отправил Свечникова в нокаут, после которого тот смог покинуть площадку только в сопровождении медицинского персонала. 19-летний форвард «Каролины» не вернулся на лед до конца матча, а также пропустил четвертую игру серии.

«Я не супергерой, поэтому не просил о драке с Овечкиным первым, это он предложил бой. Я согласился, потому что просто хотел постоять за себя. Он позвонил мне сразу после игры, мы немного поговорили, он извинился. Я сказал, что никогда не знаешь наверняка, что может случиться», — сказал Свечников.