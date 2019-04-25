Овечкин промахнулся. Кубок Стэнли лишился фаворитов и ведущих звезд

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Старт Кубка Стэнли выдался богатым на сенсации. Безоговорочные фавориты не смогли преодолеть первый раунд плей-офф, который из-за этого лишился ведущего бомбардира регулярного чемпионата Никиты Кучерова и лучшего снайпера Александра Овечкина.

Вторничный вечер в солнечном калифорнийском Сан-Хосе. Местная команда, которая годами безуспешно борется за Кубок Стэнли, вновь повисла над пропастью. Менее чем за десять минут до истечения основного времени решающего седьмого матча серии «Сан-Хосе» уступает «Вегасу» со счетом 0:3, и остается лишь дождаться финальной сирены, которая подобно врачу лишь для проформы зафиксирует факт смерти клиента.

Затем, казалось бы, за дело взялись голливудские сценаристы. За 9,13 секунды ожидаемого окончания встречи и всей семиматчевой серии нападающий гостей Коди Икин в безобидной ситуации получает большой пятиминутный штраф, а капитан хозяев Джо Павелски отправляется на скамейку команды с разбитой головой. Именно эти пять минут впоследствии перевернут ход серии, а возможно, и розыгрыша Кубка Стэнли.

Хозяева смогли не только вернуться в игру, но и выйти вперед в матче (4:3) во время пятиминутки мести за капитана. Если после третьей шайбы комментаторы рефреном повторяли фразы «absolutely unbelievable» («абсолютно невероятно»), «that’s the craziest game I’ve ever seen» («самая сумасшедшая игра, которую я когда-либо видел»), то после последующего взятия ворот «Вегаса» эмоции окончательно накрыли их, и из уст доносились лишь нечленораздельные звуки.

Все-таки мало кому удается увидеть камбэк при счете 0:3 в последней десятиминутке основного времени решающего матча (всего дважды в истории команде удавалось отыграть три шайбы в победных седьмых матчах Кубка Стэнли). Еще меньше счастливчиков лицезрели четыре заброшенные шайбы в одном отрезке большинства.

Третий период матча «Сан-Хосе» — «Вегас» — подходящая обложка для стартового раунда Кубка Стэнли. А к обложке подошел бы заголовок из серии «Даже не пытайся предсказать».

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Самый непредсказуемый плей-офф

Старт плей-офф НХЛ выдался самым непредсказуемым в истории не только лиги, но и, вероятно, всего североамериканского профессионального спорта. Кто бы мог представить, что нынешний сезон войдет в историю тем, что впервые ни один из победителей конференций не пройдет стартовый раунд, причем проиграют серии с общим счетом 1−8. И тем более никто не мог предположить, что безоговорочный фаворит в борьбе за Кубок Стэнли «Тампа-Бэй», повторившая рекорд по числу побед в регулярке (62), вместе с лучшим бомбардиром сезона Никитой Кучеровым уступит попавшему в плей-офф в последний момент «Коламбусу».

Кто знает, как сложилась бы судьба «Тампы», порази Кучеров в первом матче при счете 3:0 ворота соотечественника Сергея Бобровского с пары сантиметров. С трудом верится, что «Коламбус» смог бы вернуться в игру после безответной четвертой пропущенной шайбы. В реальности же «Коламбус» отыгрался с 0:3 в первом матче и впоследствии оформил путевку в следующий раунд за четыре игры. Конечно, не стоит проводить параллели с недавним поражением пятикратного чемпиона мира по снукеру британца Ронни О’Салливана неизвестному любителю в первом раунде мирового первенства, но сравнения напрашиваются.

После вылета основных фаворитов в борьбе за титул газета Express (ежедневная газета, издаваемая The Washington Post) вышла на первой полосе с изображениями капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и Кубка Стэнли с заголовком «Theirs for the taking» («Осталось только забрать»). Но, как оказалось, не все так просто. Мало кто верил, что молодая «Каролина», не выступавшая в плей-офф с 2009 года, сможет дотянуть до седьмой игры. В итоге «Вашингтон» и «Каролина» вплоть до решающей встречи обменивались домашними победами. И благодаря заброшенной во втором овертайме шайбе Брока Макгинна «Каролина» одержала пятую победу подряд в седьмых матчах (команда не проигрывала в решающих играх плей-офф с момента переезда из Хартфорда в 1997 году) и выбила в первом раунде действующего чемпиона.

Впервые в истории второй раунд обойдется без победителей дивизионов. О накале борьбы в 1/8 финала говорит и тот факт, что в трех сериях плей-офф из восьми потребовалось максимальное количество игр — семь.

В то же время два противостояния завершились чистой победой одной из команд. Помимо «Тампы» сверхскоротечным плей-офф выдался для безоговорочного фаворита прошлогоднего розыгрыша «Питтсбурга», который с неожиданной легкостью был обыгран «Айлендерс».

Для сравнения, в завершившемся плей-офф Континентальной хоккейной лиги все победители дивизионов дошли до второй стадии, чемпионы конференций — до полуфинала, а победитель регулярки завоевал Кубок Гагарина. При этом в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина лишь две серии достигли семи матчей.

А в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации на данный момент лишь один победитель дивизиона не пробился в четвертьфинал, правда уступив чемпиону другого дивизиона. И при самых оптимистичных прогнозах максимальное количество матчей может потребоваться только в двух сериях.

От триумфа до провала

Российские хоккеисты выступили неоднозначно в стартовом отрезке Кубка Стэнли. Одним из главных героев стал вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский, благодаря действиям которого самая результативная команда регулярного чемпионата только в двух из четырех игр забросила больше одной шайбы. При том, что «Тампа» в сезоне забросила 325 шайб, 3,9 в среднем за игру (ближайшие преследователи по этому показателю забросили 289 шайб, 3,5 за игру).

В среднем за игру в плей-офф российский голкипер отражал 27,25 броска, пропуская по 2,1 шайбы. «Я горжусь Бобровским, — признался после завершения серии главный тренер “Коламбуса” Джон Торторелла, которого цитирует пресс-служба лиги. — Он сыграл несколько выдающихся третьих периодов для нас». Также порадовал Тортореллу нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин, который не уходил со льда без набранного очка — на его счету 2 шайбы и 3 передачи.

Многих впечатлил в первом раунде форвард «Далласа» Александр Радулов, набравший 6 очков (4 шайбы + 2 передачи) в шести играх с «Нэшвиллом», отметившись результативной передачей в овертайме заключительной встречи. Отлично провел первые две игры серии с «Вашингтоном» 19-летний Андрей Свечников, записавший на свой счет две шайбы и передачу. Возможно, молодой форвард мог бы стать главным героем серии, если бы не драка в третьей игре с Овечкиным, который отправил соотечественника в нокаут и выбил его из строя до конца серии.

Овечкин же стоит особняком. Он вновь продемонстрировал свои лидерские качества, став лучшим бомбардиром команды (9 очков) и одним из лучших в лиге. Помимо этого, капитан «Вашингтона» успел удостоиться града критики за драку со Свечниковым и получил 10-минутный штраф за саркастический жест в адрес судей. Многие эксперты отмечали, что 33-летний форвард играл так, будто и не было 81 игры в регулярном чемпионате.

В отличие от капитана столичной команды его одноклубник Евгений Кузнецов после двух стартовых игр был бледной тенью самого себя, выпав из игры. Возможно, причиной невыразительной игры стала травма партнера по звену Ти Джея Оши или повреждение самого игрока.

Разочаровал и фаворит в борьбе за приз лучшему игроку сезона «Харт Трофи» нападающий «Тампы» Никита Кучеров. У ведущего бомбардира регулярного чемпионата многое не получилось в плей-офф (отметился лишь двумя передачами), и порой злость он вымещал на соперниках. В частности, за один из силовых приемов был дисквалифицирован на один матч.

Вряд ли запишет себе в актив эту серию претендент на приз лучшего вратаря сезона «Везина Трофи» Андрей Василевский из «Тампы». Серьезных ошибок в плей-офф россиянин не допустил, но в трех из четырех игр пропустил не менее четырех шайб.

Что дальше?

В отсутствие заявленных до старта плей-офф фаворитов основными претендентами на Кубок Стэнли стали «Бостон» и «Сан-Хосе». Хоккейная аксиома «плей-офф выигрывают третьи и четвертые звенья» не раз доказывала свою правоту. И «Бостон» является одной из немногочисленных команд, где третье и четвертое звенья играют важную роль. В четвертьфинале «Бостон» встретится с не менее грозным «Коламбусом», игра которого во многом будет зависеть от Панарина и Бобровского. И если Бобровский продолжит играть в том же духе, то с большой долей вероятности его клуб выйдет в полуфинал.

К слову, статистика говорит о том, что трофей завоюет «Коламбус». Ранее никто в истории не обыгрывал чемпиона регулярного сезона всухую. Самой разгромной победы добился «Лос-Анджелес», который со счетом 4:1 в 2012 году обыграл в первом раунде «Ванкувер» и затем завоевал Кубок Стэнли.

«Сан-Хосе» имеет богатый опыт выступления в плей-офф, и в предстоящих матчах этому опыту будет противостоять молодость «Колорадо» в лице тройки форвардов — Нэйтан Маккиннон, Габриэль Ландеског и Микко Рантанен, старшему из которых 26 лет.

В другой паре Западной конференции встретятся «Даллас» Радулова и «Сент-Луис» Тарасенко. Главные же андердоги плей-офф — «Айлендерс» и «Каролина» — сойдутся в четвертьфинальном противостоянии Восточной конференции.