Овечкин промахнулся. Кубок Стэнли лишился фаворитов и ведущих звезд

Хозяева смогли не только вернуться в игру, но и выйти вперед в матче (4:3) во время пятиминутки мести за капитана. Если после третьей шайбы комментаторы рефреном повторяли фразы «absolutely unbelievable» («абсолютно невероятно»), «that’s the craziest game I’ve ever seen» («самая сумасшедшая игра, которую я когда-либо видел»), то после последующего взятия ворот «Вегаса» эмоции окончательно накрыли их, и из уст доносились лишь нечленораздельные звуки.

Самый непредсказуемый плей-офф