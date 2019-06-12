Кессел останется в «Питтсбурге»
Нападающий «Питтсбурга» Филип Кессел не будет обменян, сообщил генеральный менеджер клуба Джим Рутерфорд.
Нападающий «Питтсбурга» Филип Кессел не будет обменян, сообщил генеральный менеджер клуба Джим Рутерфорд.
Ранее, по информации СМИ, форвард наложил право вето на обмен в «Миннесоту».
— На данный момент ситуация выглядит именно так, — цитирует Рутерфорда официальный сайт лиги. — Я полагаю, что Кессел будет играть за «Питтсбург» в следующем сезоне.
В 82 играх регулярного сезона 31-летний нападающий набрал 82 (27+55) очка.