Кессел останется в «Питтсбурге»

— На данный момент ситуация выглядит именно так, — цитирует Рутерфорда официальный сайт лиги. — Я полагаю, что Кессел будет играть за «Питтсбург» в следующем сезоне. Во-первых, он хороший хоккеист, он хорошо играл в нашей команде. Нам не нужно менять его. Вы должны знать, что у него в контракте есть пункт, ограничивающий возможности его обмена и делающий его невыгодным. В таких случаях клубу нет смысла идти на такой шаг. Так обстоят дела. Пока все говорит о том, что он останется в команде. Я исхожу из этого.