«Я бросил и отвернулся, а все стали праздновать». В 7-х матчах финалов НХЛ 65 лет не было овертаймов
Перепишут ли историю «Бостон» и «Сент-Луис»?
Перепишут ли историю «Бостон» и «Сент-Луис»?
В ночь со среды на четверг по московскому времени «Бостон» и «Сент-Луис» определят нового обладателя Кубка Стэнли. Впервые за восемь последних лет финал
Всего в истории НХЛ финалы получались семиматчевыми 16 раз. В семи случаях в таких сериях принимал участие «Детройт», трижды бравший в них серебряную чашку. Пик финалов максимальной продолжительности пришелся на нулевые — в первое десятилетие 21-го века клубы сильнейшей лиги мира четырежды доигрывались до последней встречи в главных противостояниях сезона.
Еще один интересный статистический факт — лишь дважды обладатель Кубка Стэнли определялся по итогам овертайма седьмой игры и оба раза счастливчиками становились «Ред Уингз». Вот как это было.
В том сезоне «Детройт» с 11-очковым отрывом выиграл регулярный чемпионат, но в
«Я играл с Джерри Кутюром и Джорджем Джи, который встал на вбрасывание. Обычно Джордж просил меня вставить за ним. Но в тот раз он поставил меня справа от него и собирался выиграть вбрасывание в ту сторону. Я сделал одно движение коньком и получил шайбу под неудобную руку. Я нанес бросок, и шайба залетела в ворота», — вспоминал главный гол в своей карьере Бабандо.
Спустя четыре год «Ред Уингз» снова закончили регулярный чемпионат на первое место и вновь остановились на отметке в 88 очков. Розыгрыш Кубка Стэнли они опять открыли противостоянием с «Торонто», на этот раз проблем с «Кленовыми Листьями» у «Детройта» не возникло — 4−1. А вот финальная сшибка с «Монреалем» получилась куда более упорной — команда Ивана победила в трех их четырех стартовых матчей, но затем позволила «Канадиенс» вернуться в серию. Пришлось играть седьмой матч, а в нем дело дошло до дополнительного времени. На пятой минуте овертайма нападающий силового звена «Красных Крыльев» Тони Лесвик совершил перехват в чужой зоне и от синей линии швырнул шайбу в сторону ворот. Один из лучших защитников канадского клуба Дуг Харви попытался остановить ее рукой, но только дезориентировал вратаря Герри Макнейла.
«Я завладел шайбой и постарался побыстрее избавиться от нее, ведь если бы соперник накрыл меня, могла случиться опасная контратака. Я просто хотел обезопасить собственные ворота, отправив шайбу поближе к чужим. Я бросил и отвернулся, чтобы покинуть лед. Следующее, что помню — все начали праздновать, а я говорил: «Вы шутите? Она залетела в ворота?», — таким запомнил этот эпизод сам Лесвик.
«Бостон» и «Сент-Луис» вполне способны переписать историю НХЛ, организовав событие, которого не случалось 65 лет. Для этого им