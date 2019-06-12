«Я бросил и отвернулся, а все стали праздновать». В 7-х матчах финалов НХЛ 65 лет не было овертаймов

В ночь со среды на четверг по московскому времени «Бостон» и «Сент-Луис» определят нового обладателя Кубка Стэнли. Впервые за восемь последних лет финал плей-офф Национальной хоккейной лиги растянулся на семь игр.

Всего в истории НХЛ финалы получались семиматчевыми 16 раз. В семи случаях в таких сериях принимал участие «Детройт», трижды бравший в них серебряную чашку. Пик финалов максимальной продолжительности пришелся на нулевые — в первое десятилетие 21-го века клубы сильнейшей лиги мира четырежды доигрывались до последней встречи в главных противостояниях сезона.

Еще один интересный статистический факт — лишь дважды обладатель Кубка Стэнли определялся по итогам овертайма седьмой игры и оба раза счастливчиками становились «Ред Уингз». Вот как это было.

Источник: Sport24

1950 год

В том сезоне «Детройт» с 11-очковым отрывом выиграл регулярный чемпионат, но в плей-офф для «Красных Крыльев» все складывалось не так легко. В первом раунде (полуфинал) их затащил в седьмой матч «Торонто», который трижды вел в счете по хожу серии. А в финале команда Томми Ивана со счетом 2−3 горела «Рейнджерс». Это при том, что ни один матч противостояния не прошел в «Нью-Йорке» — арена «Мэдисон-сквер-гарден» была занята цирковыми представлениями. В шестой встрече «Детройт» проигрывал 0:2, 1:3 и 3:4, но совершил камбэк, а седьмая докатилась до второго оврертайма. Там, ставший золотым бросок совершил Пит Бабандо.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/oGVhiO3xZJQ?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я играл с Джерри Кутюром и Джорджем Джи, который встал на вбрасывание. Обычно Джордж просил меня вставить за ним. Но в тот раз он поставил меня справа от него и собирался выиграть вбрасывание в ту сторону. Я сделал одно движение коньком и получил шайбу под неудобную руку. Я нанес бросок, и шайба залетела в ворота», — вспоминал главный гол в своей карьере Бабандо.

1954 год

Спустя четыре год «Ред Уингз» снова закончили регулярный чемпионат на первое место и вновь остановились на отметке в 88 очков. Розыгрыш Кубка Стэнли они опять открыли противостоянием с «Торонто», на этот раз проблем с «Кленовыми Листьями» у «Детройта» не возникло — 4−1. А вот финальная сшибка с «Монреалем» получилась куда более упорной — команда Ивана победила в трех их четырех стартовых матчей, но затем позволила «Канадиенс» вернуться в серию. Пришлось играть седьмой матч, а в нем дело дошло до дополнительного времени. На пятой минуте овертайма нападающий силового звена «Красных Крыльев» Тони Лесвик совершил перехват в чужой зоне и от синей линии швырнул шайбу в сторону ворот. Один из лучших защитников канадского клуба Дуг Харви попытался остановить ее рукой, но только дезориентировал вратаря Герри Макнейла.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/z237nluybbg?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я завладел шайбой и постарался побыстрее избавиться от нее, ведь если бы соперник накрыл меня, могла случиться опасная контратака. Я просто хотел обезопасить собственные ворота, отправив шайбу поближе к чужим. Я бросил и отвернулся, чтобы покинуть лед. Следующее, что помню — все начали праздновать, а я говорил: «Вы шутите? Она залетела в ворота?», — таким запомнил этот эпизод сам Лесвик.