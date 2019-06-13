Седьмая игра серии «Бостон» — «Сент-Луис» установила рекордный рейтинг на ТВ
«Сент-Луис Блюз» победил «Бостон Брюинз» в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.
«Сент-Луис Блюз» победил «Бостон Брюинз» в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.
Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Крэйга Берюбе.
Как сообщает Complete Hockey News, трансляция матча, проходившая на телеканале NBC, стала рекордной по зрительскому интересу в истории Национальной хоккейной лиги.
Счёт в серии стал 4−3 в пользу «Сент-Луиса». Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0−4.
«Блюзмены» выиграли 10 матчей в гостях в одном розыгрыше, повторив рекорд
|Брюс Кэссиди
|Крэйг Беруби
|Туукка Раск(Туукка Раск)
|Джордан Биннингтон
|07:57
|Колтон Парэйко
|16:47
|Райан О`Райлли(Джей Боумистер, Алекс Пьетранджело)
|19:52
|Алекс Пьетранджело(Джейден Шворц)
|51:25
|Брэйден Шенн(Владимир Тарасенко, Джейден Шворц)
|55:22
|Закари Сэнфорд(Дэвид Перрон, Райан О`Райлли)
|57:50
|Мэтт Гржельчик(Давид Крейчи)
|0
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0