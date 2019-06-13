Седьмая игра серии «Бостон» — «Сент-Луис» установила рекордный рейтинг на ТВ

Как сообщает Complete Hockey News, трансляция матча, проходившая на телеканале NBC, стала рекордной по зрительскому интересу в истории Национальной хоккейной лиги.



Счёт в серии стал 4−3 в пользу «Сент-Луиса». Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0−4.