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17:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Седьмая игра серии «Бостон» — «Сент-Луис» установила рекордный рейтинг на ТВ

«Сент-Луис Блюз» победил «Бостон Брюинз» в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

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Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Крэйга Берюбе.

Как сообщает Complete Hockey News, трансляция матча, проходившая на телеканале NBC, стала рекордной по зрительскому интересу в истории Национальной хоккейной лиги.

Счёт в серии стал 4−3 в пользу «Сент-Луиса». Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0−4.

«Блюзмены» выиграли 10 матчей в гостях в одном розыгрыше, повторив рекорд плей-офф. Ранее это удалось «Вашингтону Кэпиталз» (в 2018 году), «Лос-Анджелес Кингз» (2012), «Калгари Флэймз» (2004) и дважды «Нью-Джерси Дэвилз» — в 2000 и 1995 годах.

Бостон Брюинз
1:4
0:2, 0:0, 1:2
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Финал13.06.2019, 03:00 (МСК UTC+3)TD Garden, 17565 зрителей
Главные тренеры
Брюс КэссидиКрэйг Беруби
Вратари
Туукка Раск(Туукка Раск)Джордан Биннингтон
1-й период
07:57Колтон Парэйко
16:47Райан О`Райлли(Джей Боумистер, Алекс Пьетранджело)
19:52Алекс Пьетранджело(Джейден Шворц)
3-й период
51:25Брэйден Шенн(Владимир Тарасенко, Джейден Шворц)
55:22Закари Сэнфорд(Дэвид Перрон, Райан О`Райлли)
57:50Мэтт Гржельчик(Давид Крейчи)
Статистика
0Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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