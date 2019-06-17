В Овечкина не верят, «Тампа» — главный фаворит. Кто выиграет Кубок Стэнли-2020: версия из Америки
Предсказания, которые можно будет проверить только через год.
Предсказания, которые можно будет проверить только через год.
Казалось бы, недавно завершившийся розыгрыш Кубка Стэнли должен был убедить абсолютно всех — прогнозировать хоть
Но уже спустя несколько дней после того, как комиссар лучшей лиги мира Гэри Беттмэн вручил серебряную чашку капитану «Блюз» Алексу Пьетранжело, авторитетный североамериканский сайт The Hockey News попробовал проанализировать шансы всех клубов НХЛ на завоевание Кубка Стэнли в сезоне 2019/2020. Вот, что из этого получилось.
В Америке считают, что неудача «Тампы» в прошедшем
Среди других фаворитов следующего чемпионата два финалиста розыгрыша Кубка Стэнли-2019, «Торонто», который при Майке Бэбкоке еще не проходил дальше первого раунда и «Колорадо», пожалуй, самый неожиданный клуб в этом списке. Отдельное внимание к «Вегасу», который удивил всех в своем дебютном сезоне в НХЛ, дойдя до главной серии
Плачьте поклонники Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Евгения Малкина. Шансы русских форвардов вернуться на вершину сильнейшей лиги мира за океаном оценивают очень невысоко. Заслуженно или нет? Удивляет, конечно, что «Вашингтон» и «Питтсбург» находятся в одной группе, например, с «Флоридой», которая не была во втором раунде
В списке претендентов есть еще несколько клубов, которые вполне могут выстрелить в следующем сезоне и стать новым «Сент-Луисом». Например, «Айлендерс». Барри Тротц уже в первый год своей работы в
Здесь нужно напомнить, что потенциальное чемпионство «Сент-Луиса» еще в январе 2019-го оценивалось коэффициентом 250, так что фанатам «Оттавы», «Рейнджерс» и Ильи Ковальчука не стоит заранее впадать в панику. Тем более, это касается, например, «Каролины». Молодая команда из Роли за прошлый сезон не только успела обзавестись прозвищем «кучка придурков», но и вынесла из
Интересным выглядит и проект, который затевается в Глендейле. «Аризону»