В Овечкина не верят, «Тампа» — главный фаворит. Кто выиграет Кубок Стэнли-2020: версия из Америки

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Казалось бы, недавно завершившийся розыгрыш Кубка Стэнли должен был убедить абсолютно всех — прогнозировать хоть что-то относительно Национальной хоккейной лиги бесполезно. Ни один здравомыслящий человек до его начала не поставил бы на чемпионство «Сент-Луис Блюз» (исключения, естественно, случаются), но команда Владимира Тарасенко преподнесла одну из главных спортивных сенсаций богатого на сюрпризы 2019-го. Ранее в плей-офф НХЛ жутко провалился победитель регулярки «Тампа», а «Каролина» в первом же раунде отправила в отпуск действующих обладателей Кубка Стэнли из «Вашингтона». После всех этих результатов любители прогнозов должны были забыть о существовании НХЛ.

Но уже спустя несколько дней после того, как комиссар лучшей лиги мира Гэри Беттмэн вручил серебряную чашку капитану «Блюз» Алексу Пьетранжело, авторитетный североамериканский сайт The Hockey News попробовал проанализировать шансы всех клубов НХЛ на завоевание Кубка Стэнли в сезоне 2019/2020. Вот, что из этого получилось.

Источник: Sport24

В Америке считают, что неудача «Тампы» в прошедшем плей-офф сделает клуб из штата Флориды опытнее и сильнее. Все главные звезды остаются в составе «Лайтнинг», теперь многое зависит от главного тренера Джона Купера, которому нужно сделать правильные выводы из сезона, в котором его команда сначала выглядела хоккейной машиной, а в первом же кубковом раунде затормозила так резко, что вылетела в кювет.

Среди других фаворитов следующего чемпионата два финалиста розыгрыша Кубка Стэнли-2019, «Торонто», который при Майке Бэбкоке еще не проходил дальше первого раунда и «Колорадо», пожалуй, самый неожиданный клуб в этом списке. Отдельное внимание к «Вегасу», который удивил всех в своем дебютном сезоне в НХЛ, дойдя до главной серии плей-офф, а минувшей весной вполне способен был повторить то достижение, если бы не грубейшая ошибка арбитра в седьмой игре серии против «Сан-Хосе». Неужели новичок «Голден Найтс» Никита Гусев зарубится за главный клубный трофей мирового хоккея уже в первой попытке?

Источник: Sport24

Плачьте поклонники Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Евгения Малкина. Шансы русских форвардов вернуться на вершину сильнейшей лиги мира за океаном оценивают очень невысоко. Заслуженно или нет? Удивляет, конечно, что «Вашингтон» и «Питтсбург» находятся в одной группе, например, с «Флоридой», которая не была во втором раунде плей-офф с 1996 года. С другой стороны, «Пантерз» называются в числе претендентов на Сергея Бобровского и Артемия Панарина — если клубу удастся провернуть эти сделки, его потенциал вырастет в разы.

В списке претендентов есть еще несколько клубов, которые вполне могут выстрелить в следующем сезоне и стать новым «Сент-Луисом». Например, «Айлендерс». Барри Тротц уже в первый год своей работы в Нью-Йорке доказал свой топ-уровень, выдав крутую регулярку, а затем в четырех матчах нокаутировав «Питтсбург». В следующем сезоне от Тротца и его парней можно ждать следующего шага вперед. Перспективным кажется и будущее «Далласа», которому на этот раз не хватило всего шага до финала Запада — банда Радулова вполне способна добиться прогресса.

Источник: Sport24

Здесь нужно напомнить, что потенциальное чемпионство «Сент-Луиса» еще в январе 2019-го оценивалось коэффициентом 250, так что фанатам «Оттавы», «Рейнджерс» и Ильи Ковальчука не стоит заранее впадать в панику. Тем более, это касается, например, «Каролины». Молодая команда из Роли за прошлый сезон не только успела обзавестись прозвищем «кучка придурков», но и вынесла из плей-офф «Вашингтон» и «Айлендерс». Кто готов поручиться, что в следующем году Ахо, Свечников и компания не усугубят это достижение?