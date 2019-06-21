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09:08 (мск), источник: Чемпионат.com

НХЛ объявила об изменениях в правилах с сезона-2019/20

Национальная хоккейная лига внесла изменения в правила, серьёзно расширив границы применения видеопросмотров.

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Начиная с сезона-2019/20 будет изменено правило использования видеопросмотра и случаев подачи запроса со стороны тренерского штаба. Ранее тренеры имели возможность подать запрос только лишь на офсайд и блокировку вратарю. Отныне они смогут подать запрос на моменты во время атаки соперника, которые должны были послужить причиной к остановке встречи, но не привели из-за ошибки судьи.

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Это может касаться попадания шайбы в заградительную сетку, передачи партнёру при игре высоко поднятой клюшкой и так далее. Подобные запросы тренеры смогут подавать только лишь в том случае, если шайба не покидала атакующую зону. Помимо этого, у тренеров не будут отбирать тайм-ауты за неудачные запросы. Однако за первый неудачный челлендж команда будет получать малый штраф, а за второй — двойной малый штраф.

Вдобавок арбитры обязаны будут просматривать видео перед принятием решения о большом штрафе. При решении о двойном малом штрафе либо малом штрафе это не будет обязательным. В случае, если игрок остался без шлема во время игры, он должен или покинуть лёд, или снова надеть шлем. В противном случае он получит малый штраф. В изменениях правил указано и то, что в случае намеренного сдвигания ворот голкипером в ворота защищающейся команды будет засчитан гол.

Источник: NHL

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