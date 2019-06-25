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22:32 (мск), источник: ТАСС

Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто

ТАСС, 25 июня. Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто. Список новых членов опубликован пресс-службой Зала хоккейной славы.

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Источник: AP 2019

Во вторник в Торонто объявили новых членов Зала хоккейной славы, которые будут включены в 2019 году. Традиционные мероприятия, посвященные включению бывших хоккеистов и функционеров, пройдут в Торонто с 15 по 18 ноября.

Помимо Зубова, в 2019 году в Зал славы вошли генеральный менеджер «Питтсбурга», бывший генеральный менеджер «Каролины» Джим Рутерфорд, приводивший «Каролину» к победе в Кубке Стэнли; тренер Джерри Йорк, работающий в Бостонском колледже и являющийся самым успешным действующим тренером в Национальной ассоциации студенческого спорта; трехкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Ги Карбонно; серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира в составе сборной Чехословакии Вацлав Недоманский и четырехкратная олимпийская чемпионка в составе сборной Канады Хейли Уикенхайзер.

Торжественная церемония включения новых членов состоится 18 ноября.

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Карьера Зубова

Зубов является воспитанником ЦСКА, в составе которого стал чемпионом СССР уже в дебютном сезоне (1988/89). В 1992-м он перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого дебютировал в НХЛ. В сезоне-1993/94 он вошел в тройку самых результативных защитников НХЛ, набрав в 78 матчах 89 (12 шайб + 77 передач) очков.

В 1994 году он наряду с Александром Карповцевым, Алексеем Ковалевым и Сергеем Немчиновым вошел в число первых россиян, завоевавших Кубок Стэнли. В 1999 году в составе «Далласа» он вновь завоевал престижный трофей.

Всего в НХЛ защитник провел 16 лет («Даллас» — 12 сезонов, «Рейнджерс» — 3, «Питтсбург» — 1), сыграв в регулярных чемпионатах 1068 матчей и набрав 771 (152+619) очко, в плей-офф на его счету 164 игры и 117 (24+93) очков. Зубов четырежды участвовал в Матчах всех звезд НХЛ (1998−2000, 2008), в 2006 году был включен во вторую символическую сборную по итогам сезона. Он занимает 12-е место в списке самых результативных российских игроков в регулярных чемпионатах НХЛ, второе — среди защитников, уступая Сергею Гончару (881 очко). В НХЛ Зубов завершил карьеру в 2009 году и вернулся в Россию, где до 2011-го выступал за петербургский СКА, проведя в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 57 матчей и набрав 43 (10+33) очка.

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В составе Объединенной команды СНГ Зубов выиграл золото Олимпийских игр 1992 года, за сборную России играл на Кубке мира 1996 года, с тех пор защитник больше не выступал за национальную команду. На молодежных чемпионатах он завоевал золото (1989) и серебро (1990) в составе сборной СССР.

В июле 2011 года начал тренерскую карьеру, став помощником главного тренера в СКА, по ходу сезона-2015/16 возглавил команду, а в июне 2016 года клуб сообщил, что контракт с Зубовым не будет продлен. В марте 2017 года специалист возглавил ХК «Сочи», под руководством Зубова «Сочи» два года подряд выходил в плей-офф КХЛ, в прошедшем сезоне команда впервые одержала две победы в Кубке Гагарина в серии с «Локомотивом» (2−4). В марте клуб заключил новое соглашение с тренером на один год с возможностью продления. В июле Зубову исполнится 49 лет.

Хоккеисты СССР и России в Зале славы

В 2018 году в Зал хоккейной славы в числе прочих был введен двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира в составе сборной СССР, лучший бомбардир Суперсерий 1972 и 1974 годов Александр Якушев.

Первым среди отечественных хоккеистов в Зал славы в Торонто был включен Владислав Третьяк в 1989 году. Зубов стал девятым в этом списке, в который ранее вошли Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015), Сергей Макаров (2016) и Александр Якушев. Кроме того, в 1974 году в Зал хоккейной славы в качестве функционера был введен именитый советский тренер Анатолий Тарасов.

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