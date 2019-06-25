Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто
ТАСС, 25 июня. Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто. Список новых членов опубликован
ТАСС, 25 июня. Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто. Список новых членов опубликован
Во вторник в Торонто объявили новых членов Зала хоккейной славы, которые будут включены в 2019 году. Традиционные мероприятия, посвященные включению бывших хоккеистов и функционеров, пройдут в Торонто с 15 по 18 ноября.
Помимо Зубова, в 2019 году в Зал славы вошли генеральный менеджер «Питтсбурга», бывший генеральный менеджер «Каролины» Джим Рутерфорд, приводивший «Каролину» к победе в Кубке Стэнли; тренер Джерри Йорк, работающий в Бостонском колледже и являющийся самым успешным действующим тренером в Национальной ассоциации студенческого спорта; трехкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Ги Карбонно; серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира в составе сборной Чехословакии Вацлав Недоманский и четырехкратная олимпийская чемпионка в составе сборной Канады Хейли Уикенхайзер.
Торжественная церемония включения новых членов состоится 18 ноября.
Зубов является воспитанником ЦСКА, в составе которого стал чемпионом СССР уже в дебютном сезоне (1988/89). В 1992-м он перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого дебютировал в НХЛ. В сезоне-1993/94 он вошел в тройку самых результативных защитников НХЛ, набрав в 78 матчах 89 (12 шайб + 77 передач) очков.
В 1994 году он наряду с Александром Карповцевым, Алексеем Ковалевым и Сергеем Немчиновым вошел в число первых россиян, завоевавших Кубок Стэнли. В 1999 году в составе «Далласа» он вновь завоевал престижный трофей.
Всего в НХЛ защитник провел 16 лет («Даллас» — 12 сезонов, «Рейнджерс» — 3, «Питтсбург» — 1), сыграв в регулярных чемпионатах 1068 матчей и набрав 771 (152+619) очко, в
В составе Объединенной команды СНГ Зубов выиграл золото Олимпийских игр 1992 года, за сборную России играл на Кубке мира 1996 года, с тех пор защитник больше не выступал за национальную команду. На молодежных чемпионатах он завоевал золото (1989) и серебро (1990) в составе сборной СССР.
В июле 2011 года начал тренерскую карьеру, став помощником главного тренера в СКА, по ходу сезона-2015/16 возглавил команду, а в июне 2016 года клуб сообщил, что контракт с Зубовым не будет продлен. В марте 2017 года специалист возглавил ХК «Сочи», под руководством Зубова «Сочи» два года подряд выходил в
В 2018 году в Зал хоккейной славы в числе прочих был введен двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира в составе сборной СССР, лучший бомбардир Суперсерий 1972 и 1974 годов Александр Якушев.
Первым среди отечественных хоккеистов в Зал славы в Торонто был включен Владислав Третьяк в 1989 году. Зубов стал девятым в этом списке, в который ранее вошли Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015), Сергей Макаров (2016) и Александр Якушев. Кроме того, в 1974 году в Зал хоккейной славы в качестве функционера был введен именитый советский тренер Анатолий Тарасов.