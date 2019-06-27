Бобровский вместо бывшего алкоголика, Панарин заменит капитана. Русские звезды выбрали «Айлендерс»?
Возможно, затянувшаяся история близка к завершению.
Возможно, затянувшаяся история близка к завершению.
Главная хоккейная сага-2018/2019 продолжается. В каком клубе в итоге окажутся Сергей Бобровский и Артемий Панарин? Этот вопрос волнует болельщиков, журналистов и экспертов по обе стороны океана, но ответа на него пока нет. Пересказать содержание всех «предыдущих серий» уже не представляется возможным, вот краткий гид по новостям, слухам и инсайдам, которые приходили из Северной Америки в последние дни.
в понедельник Боб и Хлебушек должны были встретиться с руководством «Флориды», об итогах этих переговоров ничего не сообщалось.
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«С тех пор как Артемий Панарин дал понять, что не хочет оставаться в “Коламбусе”, “Колорадо” стал очень заинтересован в нём. Но многочисленные источники указывают на то, что Панарин не встречался с представителями “лавин” в воскресенье. Денвер — маловероятное место “приземления” талантливого крайнего нападающего».
На последний пункт стоит обратить особое внимание. Да, нельзя исключать факт, что российские хоккеисты отправились в
Так «Айлендерс» до сих пор не договорились о новом контракте с капитаном Андерсом Ли. На это у боссов команды был целый сезон, но вопрос до сих пор не решен. В Америке считают, что
Я не хотел этого. Такой вопрос не стоял на повестке дня, ничего подобного не было. Но так получилось, что мы оказались в этой ситуации. Полагаю, что это часть бизнеса. Не думал, что до этого дойдет.
Бизнес может помешать и красивому продолжению одной из самых трогательных историй прошедшего сезона. Робин Ленер за год прошел путь от алкоголика и биполярника до лучшего игрока Швеции и «Билл Мастертон Трофи» — награды за упорство, мужество и преданность хоккею. Получая престижный приз, кипер отметил, что в «Айлендерс» всегда думают, прежде всего, о человеке. Но, кажется, клуб может разочаровать Ленера — слухи о том, что шведа заменит Бобровский, доносятся
Сейчас у меня нет планов касательно переговоров с другими клубами лиги. Насколько понимаю, этого также не хочет Лу Ламорелло. Надеюсь, мы сможем закончить то, что начали.
Бобровский и Панарин хотели продолжить играть в одном клубе, переехать в большой город и бороться за Кубок Стэнли.