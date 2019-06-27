Бобровский вместо бывшего алкоголика, Панарин заменит капитана. Русские звезды выбрали «Айлендерс»?

Главная хоккейная сага-2018/2019 продолжается. В каком клубе в итоге окажутся Сергей Бобровский и Артемий Панарин? Этот вопрос волнует болельщиков, журналистов и экспертов по обе стороны океана, но ответа на него пока нет. Пересказать содержание всех «предыдущих серий» уже не представляется возможным, вот краткий гид по новостям, слухам и инсайдам, которые приходили из Северной Америки в последние дни.

в понедельник Боб и Хлебушек должны были встретиться с руководством «Флориды», об итогах этих переговоров ничего не сообщалось.

в какой-то момент в качестве главного претендента на Панарина стал называться «Колорадо», этот вариант, вроде бы, частично подтвердился обменом форварда «Лавин» Карла Седерберга в «Аризону», но чуть позже о шансах «Эвеланш» подписать Артемия скептически высказался обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман:

«С тех пор как Артемий Панарин дал понять, что не хочет оставаться в “Коламбусе”, “Колорадо” стал очень заинтересован в нём. Но многочисленные источники указывают на то, что Панарин не встречался с представителями “лавин” в воскресенье. Денвер — маловероятное место “приземления” талантливого крайнего нападающего».

канадский журналист Дэвид Паньотта сообщил, что из гонки за Панариным выбыл его бывший клуб «Чикаго».

Сергей Бобровский выложил в инстаграме фото авиабилета по маршруту Майами — Нью-Йорк, а чуть позже в сторис Панарина также появилось видео из Большого яблока.

На последний пункт стоит обратить особое внимание. Да, нельзя исключать факт, что российские хоккеисты отправились в Нью-Йорк, чтобы встретиться со своим агентом Полом Теофаносом. Но более вероятным выглядит сценарий, при котором в Нью-Йорке Боб и Хлебушек встретятся с представителями одного из двух местных клубов. В разное время проходила информация об интересе к россиянам со стороны «Рейнджерс» и «Айлендерс», но сейчас приоритетным выглядит вариант с «Островитянами». Об этом говорит, например, трансферная политика клуба.

Так «Айлендерс» до сих пор не договорились о новом контракте с капитаном Андерсом Ли. На это у боссов команды был целый сезон, но вопрос до сих пор не решен. В Америке считают, что Нью-Йорк хочет заменить одного из лидеров Панариным, а Ли тем временем готовится искать новое место работы.

Я не хотел этого. Такой вопрос не стоял на повестке дня, ничего подобного не было. Но так получилось, что мы оказались в этой ситуации. Полагаю, что это часть бизнеса. Не думал, что до этого дойдет. Андерс Ли, капитан «Нью-Йорк Айлендерс»

Бизнес может помешать и красивому продолжению одной из самых трогательных историй прошедшего сезона. Робин Ленер за год прошел путь от алкоголика и биполярника до лучшего игрока Швеции и «Билл Мастертон Трофи» — награды за упорство, мужество и преданность хоккею. Получая престижный приз, кипер отметил, что в «Айлендерс» всегда думают, прежде всего, о человеке. Но, кажется, клуб может разочаровать Ленера — слухи о том, что шведа заменит Бобровский, доносятся из-за океана все настойчивее. Сам Робин в такое развитие событий еще пару дней назад совсем не верил.

Сейчас у меня нет планов касательно переговоров с другими клубами лиги. Насколько понимаю, этого также не хочет Лу Ламорелло. Надеюсь, мы сможем закончить то, что начали. Робин Ленер, вратарь «Нью-Йорк Айлендерс»