Клуб НХЛ «Сан-Хосе» продлил соглашение с Летуновым на один год
ТАСС, 12 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе» на один год продлил контракт с российским нападающим Максимом Летуновым. Об этом сообщает
ТАСС, 12 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе» на один год продлил контракт с российским нападающим Максимом Летуновым. Об этом сообщает
Финансовые условия соглашения с 23-летним хоккеистом не разглашаются.
«Летунов очень продуктивно провел первый сезон в “Сан-Хосе Барракуда” (фарм-клуб “Сан-Хосе” — прим. ТАСС) и добился заметного прогресса в своей игре, — заявил генеральный менеджер Дуг Уилсон. — Мы ожидаем, что Летунов поборется за место в составе первой команды “Сан-Хосе” в следующем сезоне».
В прошедшем сезоне Летунов провел 57 игр в регулярном сезоне и набрал 28 очков (12 шайб + 16 результативных передач), а также сыграл три встречи в