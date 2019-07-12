Клуб НХЛ «Сан-Хосе» продлил соглашение с Летуновым на один год

«Летунов очень продуктивно провел первый сезон в “Сан-Хосе Барракуда” (фарм-клуб “Сан-Хосе” — прим. ТАСС) и добился заметного прогресса в своей игре, — заявил генеральный менеджер Дуг Уилсон. — Мы ожидаем, что Летунов поборется за место в составе первой команды “Сан-Хосе” в следующем сезоне».

В прошедшем сезоне Летунов провел 57 игр в регулярном сезоне и набрал 28 очков (12 шайб + 16 результативных передач), а также сыграл три встречи в плей-офф, в которых сделал две голевые передачи. В 2014 года Летунов был выбран клубом НХЛ «Сент-Луис» во втором раунде драфта под общим 55-м номером. В июне 2016 года «Сан-Хосе» приобрел права на игрока у клуба НХЛ «Аризона».