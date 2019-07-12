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12 июля, источник: ТАСС

Клуб НХЛ «Сан-Хосе» продлил соглашение с Летуновым на один год

ТАСС, 12 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе» на один год продлил контракт с российским нападающим Максимом Летуновым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: AP 2019

Финансовые условия соглашения с 23-летним хоккеистом не разглашаются.

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«Летунов очень продуктивно провел первый сезон в “Сан-Хосе Барракуда” (фарм-клуб “Сан-Хосе” — прим. ТАСС) и добился заметного прогресса в своей игре, — заявил генеральный менеджер Дуг Уилсон. — Мы ожидаем, что Летунов поборется за место в составе первой команды “Сан-Хосе” в следующем сезоне».

В прошедшем сезоне Летунов провел 57 игр в регулярном сезоне и набрал 28 очков (12 шайб + 16 результативных передач), а также сыграл три встречи в плей-офф, в которых сделал две голевые передачи. В 2014 года Летунов был выбран клубом НХЛ «Сент-Луис» во втором раунде драфта под общим 55-м номером. В июне 2016 года «Сан-Хосе» приобрел права на игрока у клуба НХЛ «Аризона».

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