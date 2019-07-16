Российский хоккеист Валиев продлил контракт с «Калгари»

Валиев перешел в «Калгари» в результате обмена с «Монреаль Канадиенс» в октябре прошлого года. В прошлом сезоне хоккеист выступал в составе клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Стоктон Хит» и набрал 21 очко (4 гола + 17 передач) в 57 матчах. Всего в активе россиянина 12 игр в НХЛ в составе «Торонто Мейпл Лифс» и «Монреаля».