Российский хоккеист Валиев продлил контракт с «Калгари»
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российский защитник Ринат Валиев заключил новый контракт с клубом НХЛ «Калгари Флэймз», сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн в своем аккаунте в Twitter.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российский защитник Ринат Валиев заключил новый контракт с клубом НХЛ «Калгари Флэймз», сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн в своем аккаунте в Twitter.
Как отмечает Мильштейн, соглашение с 24-летним игроком рассчитано на один сезон.
Валиев перешел в «Калгари» в результате обмена с «Монреаль Канадиенс» в октябре прошлого года. В прошлом сезоне хоккеист выступал в составе клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Стоктон Хит» и набрал 21 очко (4 гола + 17 передач) в 57 матчах. Всего в активе россиянина 12 игр в НХЛ в составе «Торонто Мейпл Лифс» и «Монреаля».