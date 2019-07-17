Молодой русский защитник готов за копейки играть в Америке. Валиева звали в Россию, но он не поехал

Ринат Валиев был одним из двух русских хоккеистов в НХЛ, кто в этом году подал в арбитраж по поводу предложенной им зарплаты. Если ситуация Павла Бучневича в «Рейнджерс» понятна, то о чем спорил Валиев, было неясно. Прошлый сезон 24-летний защитник провел в фарм-клубе «Калгари», контракт у него был на 650 тыс. долларов, но и их он не получил, так как в АХЛ зарплата составляет 80 тыс.долларов. О чем тут можно спорить? Арбитраж по контракту русского игрока обороны должен был состояться 4 августа, но в итоге все решилось раньше. 16 июля Валиев заключил новый однолетний контракт с «Калгари» на 700 тыс долларов. Соглашение двустороннее, так что скорее всего его сразу отправят в «Стоктон», который, между прочим, базируется не в Канаде, а в США, в Калифорнии. И стоило это того? Ведь Ринат спокойно мог вернуться в Россию, где его ждали.

— Сейчас с агентом рассматриваем все варианты. В планах у меня закрепиться в НХЛ, как можно дольше играть там. Рассматриваю вариант возвращения в КХЛ. В России на меня права закреплены за «Ак Барсом». Но пока больше думаю об НХЛ, — говорил в начале июля сам хоккеист (Официальный сайт «Нефтехимика»).

«Ак Барс» — первый клуб Валиева — предлагал этим летом своему воспитаннику контракт. Но стороны не сошлись в сумме. Как сообщает «Бизнес Online», игрок попросил зарплату на уровне игрока основного состава (вероятно, в два раза больше, чем его нынешнее соглашение в Канаде). Казанцы на это не пошли, так как Ринат не тот хоккеист, который чего-то уже добился. Последние семь лет он бьется за попадание в НХЛ, но больше десяти матчей за сезон так и не сыграл в лучшей лиге мира. Радель Фазлеев, который долгие годы пытался заиграть в НХЛ, вернулся в Казань, но даже в Высшей лиге был малозаметен. В КХЛ Валиев так и не успел дебютировать, в 17 лет уехал в Северную Америку, где поиграл в USHL, WHL, а затем попал в систему «Торонто». Сезон 2015/16 был для казанца самым успешным: десять игр за «Мэйпл Лифс», отчаянная борьба за звание самого полезного хоккеиста АХЛ. Его считали прогрессивным проспектом, который вот-вот заиграет в основной команде.

Но следующий год стал провальным: неудачи в фарм-клубе, падение статистики, травмы. Его отдали в «Монреаль» (стал частью сделки по обмену Томаша Плеканеца) и, где он по большей части играл в фарме. В прошлом сезоне Ринат оказался в «Калгари», и сезон в АХЛ оказался для него успешным. Хоккеист набрал 21 (4+17) очко при показателе полезности «+10», став вторым бомбардиром среди защитников в клубе. В «Стоктоне» было много парней, кто выступил лучше и больше заслужил вызова в основу. Валиева тоже один раз поднимали, но сыграть так и не дали. Что и понятно: «Флэймз» в сезоне боролись за самые высокие места и времени для экспериментов не было. Трудно понять, на что надеется Валиев теперь.

В «Калгари» оборона укреплена: есть и опытные игроки на больших контрактах, и перспективная молодежь. Сезон в фарм-клубе начнут еще двое русских — защитник Александр Елесин и вратарь Артем Загидулин. Бывший игрок «Локомотива» на два года моложе Рината, при прочих равных ему отдадут предпочтение. О Валиеве, которому уже 24 года, вспомнят в последний момент, потому что в системе клуба есть более молодые и перспективные. Чтобы в нынешней ситуации получать шанс в НХЛ, ему нужно прыгать выше головы. Ринат отчаянно нуждается в перезапуске карьеры. И удивительно, как легко он отказался от идеи вернуться в Россию. Это, кстати, еще один сигнал для КХЛ. Хоккеист готов получать копейки, играть в АХЛ без больших шансов подняться выше, но не хочет возвращаться на родину. Неужели в российских клубах хуже, чем в командах автобусной лиги?