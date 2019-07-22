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08:43 (мск), источник: ТАСС

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сундквист продлил контракт с «Сент-Луисом»

ТАСС, 22 июля. Шведский нападающий Оскар Сундквист подписал новый контракт с действующим чемпионом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луисом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на четыре года. Его зарплата составит $2,75 млн в год.

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В минувшем сезоне швед набрал 31 очко (14 шайб + 17 результативных передач) в 74 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 9 (4+5) очков в 25 встречах. Он является единственным хоккеистом «Сент-Луиса», для которого победа в Кубке Стэнли не стала первой в карьере. Сундквист выигрывал трофей в составе «Питтсбурга» в сезоне-2015/16.

«Сент-Луис» в финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Бостон» со счетом 4−3.

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