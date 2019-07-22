Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сундквист продлил контракт с «Сент-Луисом»
ТАСС, 22 июля. Шведский нападающий Оскар Сундквист подписал новый контракт с действующим чемпионом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луисом». Об этом сообщает
ТАСС, 22 июля. Шведский нападающий Оскар Сундквист подписал новый контракт с действующим чемпионом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луисом». Об этом сообщает
Соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на четыре года. Его зарплата составит $2,75 млн в год.
В минувшем сезоне швед набрал 31 очко (14 шайб + 17 результативных передач) в 74 матчах регулярного чемпионата. В
«Сент-Луис» в финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Бостон» со счетом 4−3.