Клуб НХЛ «Бостон» подписал контракт с российским нападающим Шэном

Источник: AFP 2019

Соглашение с 19-летним хоккеистом рассчитано на три сезона. По информации источника, Шэн будет получать с учетом бонусов $925 тыс. в год. «Бостон» выбрал россиянина на драфте 2018 года под общим 212-м номером.

В сезоне-2018/19 нападающий провел в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 20 матчей за уфимский «Салават Юлаев», сделав одну результативную передачу. Также Шэн выступал в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за «Торос» (Нефтекамск) и «Толпар» (Уфа) соответственно. В сезоне-2017/18 нападающий провел 29 матчей в КХЛ за «Югру» (Ханты-Мансийск), забросив две шайбы.

В 2019 году Шэн в составе молодежной сборной России занял третье место на чемпионате мира в Ванкувере (Канада). Нападающий провел семь встреч, забросил три шайбы и сделал одну результативную передачу. Также Шэн участвовал в 16-й Суперсерии между сборными канадских хоккейных лиг и молодежной командой России. Форвард отыграл шесть матчей, записав на свой счет три гола и одну передачу.