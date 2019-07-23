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09:53 (мск), источник: ТАСС

Клуб НХЛ «Бостон» подписал контракт с российским нападающим Шэном

ТАСС, 23 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон» подписал контракт новичка с российским нападающим Павлом Шэном. Об этом сообщает канадский портал CapFriendly.

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Источник: AFP 2019

Соглашение с 19-летним хоккеистом рассчитано на три сезона. По информации источника, Шэн будет получать с учетом бонусов $925 тыс. в год. «Бостон» выбрал россиянина на драфте 2018 года под общим 212-м номером.

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В сезоне-2018/19 нападающий провел в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 20 матчей за уфимский «Салават Юлаев», сделав одну результативную передачу. Также Шэн выступал в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за «Торос» (Нефтекамск) и «Толпар» (Уфа) соответственно. В сезоне-2017/18 нападающий провел 29 матчей в КХЛ за «Югру» (Ханты-Мансийск), забросив две шайбы.

В 2019 году Шэн в составе молодежной сборной России занял третье место на чемпионате мира в Ванкувере (Канада). Нападающий провел семь встреч, забросил три шайбы и сделал одну результативную передачу. Также Шэн участвовал в 16-й Суперсерии между сборными канадских хоккейных лиг и молодежной командой России. Форвард отыграл шесть матчей, записав на свой счет три гола и одну передачу.

«Бостон» в прошедшем сезоне добрался до финала Кубка Стэнли. В решающей серии команда уступила «Сент-Луису» со счетом 3−4.

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