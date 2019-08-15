«Еще два года потерплю». Овечкин — о завершении карьеры, возвращении в Россию и Панарине

Источник: Sport24

В четверг нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в открытии хоккейной академии омского «Авангарда» в Балашихе, после чего ответил на вопросы журналистов. Ови спрашивали о поведении Артемия Панарина, планах по возвращении на родину и перспективах «Вашингтона» в новом сезоне.

— Дай Бог, чтобы все сложилось. Открытие филиала школы «Авангарда» — проект масштабный. Все талантливые хоккеисты должны заниматься по всей России. Чем больше будет таких академий, тем лучше для развития хоккея в нашей стране. Какие дальнейшие планы по развитию хоккея? Планов много, но о всех не буду рассказывать. В субботу финальный день «Ovi Cup». Приеду туда, вручу сувениры и подарки. Возможно, в следующем году турнир будет масштабнее. Как мне развитие КХЛ? Я слежу только образно, через интернет. Связываюсь только с «Динамо». Теперь буду с «Авангардом». Развитие КХЛ идет, это точно. Надеюсь, что лига будет развиваться в правильном направлении. Больше сказать нечего.

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий Как Крикунов тренировал Овечкина в «Динамо»

— Как отдохнули?

— Хорошо, провел время с семьей. Я полон сил, энергии. Готов к новому сезону.

— Как оцениваете шансы на участие игроков НХЛ на Олимпиаде?

— Думаю, что шансы есть. Но поживем — увидим.

— Какие есть у вас как у топового игрока последние новости по этой теме?

— К сожалению, у нас не было никакого общения с лигой. Сейчас только начнутся сборы у команд. Думаю, первые разговоры начнутся как раз во время первых сборов. После этого будет какая-то информация.

Источник: Sport24

— Ваш контракт заканчивается в 2021 году. Не хотите себя обезопасить и на год переехать в Россию, чтобы поучаствовать в Олимпиаде?

— Скрывать ничего не буду, разные варианты рассматриваю. Но все будет зависеть от того, насколько я буду здоров, смогу ли участвовать в Олимпиаде. Если я не буду здоров, то кому буду тут нужен? Еще два года потерплю. Сейчас я чувствую себя отлично, здоровья пока хватает. И играть хочется как можно дольше. Но никого обманывать не буду — когда почувствую, что уже что-то не то, буду заканчивать.

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— Планируете возвращение в КХЛ в случае локаута?

— Когда он наступит, тогда и будем принимать решение. До возможного локаута остался еще год. Посмотрим.

— Знаете о проблемах Кузнецова?

— У Кузнецова все нормально, тренируется, готовится к сезону. Мы недавно с ним разговаривали, все хорошо. Я не понимаю, о чем вы говорите.

— Что с его инстаграмом?

— А что с ним? Да все нормально у него!

— Панарин подписал контракт на большие деньги, и это развязало ему язык. Он вправе себя так вести?

— Каждый человек вправе вести себя так, как он хочет. Если он подписал такой контракт, значит, заслужил, и я рад за него. Он молодец, добился всего сам.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/73c861e0-9abc-473e-a91d-cfa9ff1f9ad0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1355704" target="_blank">Дедушка Панарина. Веселые истории о знаменитом внуке</a> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как относитесь к смене Воробьева на Кудашова в сборной?

— Я играл под руководством обоих специалистов, всех знаю лично. Когда приедем в сборную, тогда и посмотрим, поменялось что-то или нет. Все делается для того, чтобы наша сборная становилась только сильнее. Не думаю, что Кудашов что-то испортит.

— Не принципиально, что опять тренер СКА занимает тот же пост и в сборной?

— Для меня без разницы. Самое главное, чтобы хватило сил и эмоций. Он любит свое дело, поэтому его сил хватит, уверен.

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— «Вашингтон» будет сильнее в новом сезоне?

— Посмотрим, я еще ни с кем не разговаривал. Только с Кузей, Самсоном и Орлом. Приедем — посмотрим.

— Удивились, что пресс-атташе выиграл миллион долларов в лотерею?

— Я за него очень рад, позвонил, поздравил. Столько людей пытаются выиграть хоть какие-то деньги, а тут сразу миллион! Думаю, он потратит их правильно. Я вот даже 100 рублей не выигрывал.

— Общались с Фридзоном по поводу предстоящего чемпионата мира по баскетболу?

— Да, мы вчера открывали баскетбольную площадку вместе с ребятами из сборной России. Не важно, какой состав. Важно, чтобы была команда, чтобы бились. Я думаю, им по силам добиться тех задач, которые перед ними поставлены.

— Есть ли шансы у Никулина и Маркова в НХЛ?

— С Никулиным разговаривал буквально на днях. У него есть несколько предложений. В его состоянии, с его статусом он может позволить взять паузу, все взвесить и принять решения. А с Марковым я не общался уже несколько лет. Про него не могу ничего сказать.

— Как вам «Динамо»? И вы как-то контролируете ситуацию в клубе, где постоянно меняется руководство?