Кузнецов прокомментировал дисквалификацию за употребление кокаина

«Недавно ИИХФ уведомила меня о дисквалификации на международных соревнованиях за сдачу положительной допинг-пробы. Я решил принять это наказание. Я всегда гордился тем, что представляю свою страну, это близко моему сердцу. Тяжело принять то, что я не смогу надеть свитер сборной следующие четыре года.

Я разочаровал многих важных для меня людей, включая семью, партнёров по команде и друзей. С первого дня, когда я вышел на лёд в Вашингтоне, «Кэпиталз» и наши болельщики великолепно относились ко мне и моей семье. Я ужасно себя чувствую за то, что подвёл вас. Понимаю, что единственный способ вернуть ваше доверие — взять ответственность за эту ситуацию и свои действия, — цитирует Кузнецова пресс-служба «столичного» клуба.