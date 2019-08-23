Кузнецов прокомментировал дисквалификацию за употребление кокаина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал дисквалификацию ИИХФ на четыре года за положительную
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал дисквалификацию ИИХФ на четыре года за положительную
«Недавно ИИХФ уведомила меня о дисквалификации на международных соревнованиях за сдачу положительной
Я разочаровал многих важных для меня людей, включая семью, партнёров по команде и друзей. С первого дня, когда я вышел на лёд в Вашингтоне, «Кэпиталз» и наши болельщики великолепно относились ко мне и моей семье. Я ужасно себя чувствую за то, что подвёл вас. Понимаю, что единственный способ вернуть ваше доверие — взять ответственность за эту ситуацию и свои действия, — цитирует Кузнецова