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19:00 (мск), источник: ТАСС

Фетисов: Кузнецов опозорил российский хоккей и страну

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Евгений Кузнецов опозорил свою страну, получив дисквалификацию за употребление кокаина. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала 27-летнего игрока на четыре года, в его допинг-пробе, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира, были обнаружены следы кокаина. НХЛ заявила, что не считает кокаин запрещенным веществом, поэтому наказание на игрока в лиге распространяться не будет.

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«В этой ситуации главное не то, сможет он играть в НХЛ или нет, а то, что он опозорил не только российский хоккей, но и страну. В нынешнее время, когда идет борьба за наш имидж, это просто ужасно. Я не понимаю, чем он думал, полное безобразие и безответственность», — сказал Фетисов.

В связи с дисквалификацией Кузнецов не сможет выступить за сборную России на соревнованиях под эгидой IIHF, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Кузнецов с 2014 года выступает за «Вашингтон», в 2018-м став обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России он дважды выигрывал чемпионат мира и трижды стал бронзовым призером.

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