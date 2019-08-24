Главный тренер сборной России по хоккею Кудашов назвал неприятной ситуацию с Кузнецовым

Источник: РИА "Новости"

В пятницу Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина. Отстранение не распространяется на матчи Национальной хоккейной лиги, где форвард выступает за «Вашингтон», лига примет решение относительно Кузнецова позднее.

«Ситуация неприятная, некрасивая, но мы можем контролировать только игроков из КХЛ (Континентальной хоккейной лиги)», — сказал Кудашов.

Кузнецов на чемпионате мира в Словакии в составе сборной России стал бронзовым призером турнира, однако был лишен медали вместе с дисквалификацией. Кузнецов является двукратным чемпионом мира и двукратным бронзовым призером мировых первенств.