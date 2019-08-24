Главный тренер сборной России по хоккею Кудашов назвал неприятной ситуацию с Кузнецовым

В пятницу Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В
«Ситуация неприятная, некрасивая, но мы можем контролировать только игроков из КХЛ (Континентальной хоккейной лиги)», — сказал Кудашов.
Кузнецов на чемпионате мира в Словакии в составе сборной России стал бронзовым призером турнира, однако был лишен медали вместе с дисквалификацией. Кузнецов является двукратным чемпионом мира и двукратным бронзовым призером мировых первенств.
Россиянин выступает в составе «Вашингтона» с 2014 года, за это время он провел 416 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 337 очков (101 гол + 236 результативных передач), в