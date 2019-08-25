В Америке пожалели попавшегося на кокаине Кузнецова. Возможно, его спасли переговоры НХЛ и профсоюза
Возможный локаут для лиги важнее громкой допинговой истории.
Возможный локаут для лиги важнее громкой допинговой истории.
Энхаэловское межсезонье мирно катилось к открытию тренировочных лагерей, когда на лучшую лигу мира неожиданно сбросила бомбу Международная федерация хоккея. Точнее, боссы НХЛ знали о случившемся раньше, но достоянием общественности четырехлетняя дисквалификация русского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова стала только в эту пятницу.
Буквально в течение часа с заявлениями о скандале выступили НХЛ, ФХР, «Вашингтон» и сам Кузнецов.
«IIHF уведомила меня, что
Два главных вопроса, которые стали обсуждаться дальше, звучат так:
По первой ситуации все очевидно: едва ли не единственный турнир за следующие четыре года, на котором Евгений для национальной команды выглядит жизненно необходимым, — это Олимпийские игры в Китае. И то не факт, что НХЛ отпустит туда своих игроков. На чемпионатах мира «Красная машина» вполне справится и без элитного центрфорварда, а на Кубке мира — 2021 (если он состоится) Кузнецов сыграть сможет.
А вот официального ответа на второй вопрос пока нет. Лига в своем
«Кузнецов согласился лично встретиться с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном перед началом тренировочного лагеря — 19/20. Все остальные комментарии по этому делу будут опубликованы после данной встречи».
Но по информации Sport24 встреча Беттмэна и Кузнецова кардинально ничего не изменит — НХЛ не будет применять к Евгению никаких санкций. Как еще в пятницу сообщил нам источник, знакомый с ситуацией, лига ранее уже провела разбирательство по этому делу после появления внутренней информации о результатах вскрытия первой
Очевидно, что избежать наказания от НХЛ Кузнецову помог тот факт, что положительной оказалась его проба, взятая на чемпионате мира. Если бы Евгения поймала сама лига, санкции бы последовали:
Но в Северной Америке накануне появилась еще одна версия того, почему лига не станет никак штрафовать русскую звезду «Вашингтона». Дело в том, что прямо сейчас НХЛ ведет активные переговоры с профсоюзом игроков по коллективному договору. Цель лиги — избежать очередного локаута. В такой ситуации даже минимальная дисквалификация Кузнецова могла навредить диалогу между сторонами. Рисковать комиссар НХЛ Гэри Беттмэн не захотел.
Чем бы не руководствовались боссы сильнейшей лиги мира в своем решении, нам осталось дождаться официального заявления, а затем и 2 октября — в этот день Кузнецов выйдет на лед в первом для «Вашингтона» матче регулярного чемпионата против «Сент-Луиса». Справедливо ли это? Ответа на такой вопрос нет даже у президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля. Просто констатируем факт: НХЛ продолжает жить по своим правилам, которые на этот раз сыграли за Евгения Кузнецова.
Профессиональные лиги вообще обособленно себя ведут. Понятно, что для НХЛ деньги прежде всего, мораль вторична. Но если ты участвуешь в чемпионатах мира, Олимпийских играх, есть смысл приводить все к одному знаменателю.