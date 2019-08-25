В Америке пожалели попавшегося на кокаине Кузнецова. Возможно, его спасли переговоры НХЛ и профсоюза

Энхаэловское межсезонье мирно катилось к открытию тренировочных лагерей, когда на лучшую лигу мира неожиданно сбросила бомбу Международная федерация хоккея. Точнее, боссы НХЛ знали о случившемся раньше, но достоянием общественности четырехлетняя дисквалификация русского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова стала только в эту пятницу. Допинг-проба воспитанника челябинского хоккея, взятая 26 мая, в день матча за бронзовые медали чемпионата мира Россия-Чехия дала положительный результат на кокаин, от вскрытия пробы хоккеист отказался.

Читайте также Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

Буквально в течение часа с заявлениями о скандале выступили НХЛ, ФХР, «Вашингтон» и сам Кузнецов.

«IIHF уведомила меня, что из-за положительного теста на запрещенное вещество я буду дисквалифицирован на четыре года. Я принимаю это наказание. Для меня очень тяжело, что в течение четырех лет я не смогу носить свитер сборной России. Я разочаровал многих важных для меня людей, включая мою семью, друзей и партнеров по команде. Я чувствую себя ужасно из-за того, что подвел клуб и болельщиков. Единственный способ это исправить — стать хозяином ситуации и своих действий с этого момента», — игрок раскаивается, но в национальную команду его это не вернет.

Два главных вопроса, которые стали обсуждаться дальше, звучат так:

Насколько серьезна потеря Кузнецова для сборной России?

Как на его положительную допинг-пробу отреагирует НХЛ?

По первой ситуации все очевидно: едва ли не единственный турнир за следующие четыре года, на котором Евгений для национальной команды выглядит жизненно необходимым, — это Олимпийские игры в Китае. И то не факт, что НХЛ отпустит туда своих игроков. На чемпионатах мира «Красная машина» вполне справится и без элитного центрфорварда, а на Кубке мира — 2021 (если он состоится) Кузнецов сыграть сможет.

А вот официального ответа на второй вопрос пока нет. Лига в своем пресс-релизе отложила решение по данной ситуации:

«Кузнецов согласился лично встретиться с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном перед началом тренировочного лагеря — 19/20. Все остальные комментарии по этому делу будут опубликованы после данной встречи».

Читайте также Глава мирового хоккея прошелся по пойманному на кокаине Кузнецову

Но по информации Sport24 встреча Беттмэна и Кузнецова кардинально ничего не изменит — НХЛ не будет применять к Евгению никаких санкций. Как еще в пятницу сообщил нам источник, знакомый с ситуацией, лига ранее уже провела разбирательство по этому делу после появления внутренней информации о результатах вскрытия первой допинг-пробы игрока. После изучения всех обстоятельств было принято решение не лишать российского хоккеиста возможности выступать за свой клуб.

Очевидно, что избежать наказания от НХЛ Кузнецову помог тот факт, что положительной оказалась его проба, взятая на чемпионате мира. Если бы Евгения поймала сама лига, санкции бы последовали:

дисквалификация на 20 матчей без выплат по контракту и прохождение программы SABH после первой положительной пробы.

дисквалификация на 60 матчей без выплат по контракту за второй положительный тест.

пожизненное отстранение от игр НХЛ с возможностью подать апелляцию через два года за третий положительный тест.

Но в Северной Америке накануне появилась еще одна версия того, почему лига не станет никак штрафовать русскую звезду «Вашингтона». Дело в том, что прямо сейчас НХЛ ведет активные переговоры с профсоюзом игроков по коллективному договору. Цель лиги — избежать очередного локаута. В такой ситуации даже минимальная дисквалификация Кузнецова могла навредить диалогу между сторонами. Рисковать комиссар НХЛ Гэри Беттмэн не захотел.

Чем бы не руководствовались боссы сильнейшей лиги мира в своем решении, нам осталось дождаться официального заявления, а затем и 2 октября — в этот день Кузнецов выйдет на лед в первом для «Вашингтона» матче регулярного чемпионата против «Сент-Луиса». Справедливо ли это? Ответа на такой вопрос нет даже у президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля. Просто констатируем факт: НХЛ продолжает жить по своим правилам, которые на этот раз сыграли за Евгения Кузнецова.