«Беда, теперь девчонки не будут меня любить». Овечкин вел блог 12 лет назад
Жизнь звезды НХЛ до «инстаграмов» и «твиттеров».
Жизнь звезды НХЛ до «инстаграмов» и «твиттеров».
Сегодня Александр Овечкин — лидер среди хоккеистов мира по подписчикам в соцсетях. За его «твиттером» и «инстаграмом» следят миллионы людей. А 12 лет назад нападающему было 22, это был его третий сезон в НХЛ. Он уже был мегакрут, но у него ещё не было ни «Морис Ришаров», ни Кубка Стэнли, он даже ни разу не играл в
Кстати, в том сезоне Овечкин забил 65 голов (с тех пор никто так много не забивал), выиграл свои первые «Харт», «Морис Ришар» и «Лестер Пирсон», «Вашингтон» занял первое место в дивизионе и
«Самое моё яркое воспоминание за хоккейную карьеру — Олимпиада».
«Высшей наградой для хоккеиста является золото Олимпиады».
Впервые Овечкин попал на Олимпиаду в 2006 году. Забил пять голов, в том числе победную шайбу в четвертьфинале с Канадой. Правда, на большее тогда сборную России не хватило, она всухую проиграла и финнам в полуфинале, и чехам в матче за третье место.
С тех пор Овечкин участвовал ещё в двух Олимпиадах, но так ярко больше не играл (не считая зубодробительного хита на Ягре в Ванкувере). Мечта об олимпийском золоте живёт в нём до сих пор — два года назад Овечкин даже пытался поднять на бунт игроков НХЛ и заявлял, что поедет на Игры, даже если лига ему не разрешит. На бунт никто не поднялся, лига не разрешила, Овечкин в Пхёнчхан не поехал и болел за сборную России, сидя у телевизора.
Можно сказать, Пекин-2022 — его последний шанс стать олимпийским чемпионом. На тот момент ему будет 36 лет, и он верит, что НХЛ отпустит игроков в Китай.
«Многие спрашивают про мои отношения с Евгением Малкиным. Ничего особенного про них я сказать не могу. Тот факт, что у нас были жёсткие столкновения на льду, — это абсолютно нормально,
«Вашингтон» и «Питтсбург» — враги, но вражда Овечкина и Малкина началась не сразу. Александр даже заманивал Евгения поскорее приехать в НХЛ, а на Играх в Турине они жили в одном номере. Пересуды о неладах между двумя россиянами начались как раз в сезоне-2007/08, когда в одном из матчей Малкин мощным хитом вырубил Овечкина. С тех пор они не давали друг другу спуску в очных встречах.
Малкин недоумевал, почему Овечкин за ним постоянно «охотится». Александр парировал тем, что на льду друзей нет. Уже позже, в 2009 году, Малкин расскажет, что летом 2007-го Овечкин ударил его агента Геннадия Ушакова, когда вся компания развлекалась в ночном клубе. После этого друзья перестали общаться.
Потом они
«После визита к Путину у меня
Овечкин всегда крайне уважительно относился к президенту России, а несколько лет назад даже создал движение Putin Team в поддержку главы государства. «Я не жалею. Наоборот, только рад, что создал это движение. Я уважаю своего президента. Почему не говорю о политике? А говорить пока нет смысла. Слушайте,
«Контракт на 13 лет — это же здорово! Я играю за “Вашингтон” и хочу это делать и впредь, хочу выигрывать с этой командой и ни о каком “надоедании” здесь не может быть и речи. В конце концов, есть много игроков, отыгравших в одном клубе всю карьеру».
Этот контракт Овечкин заключил в середине сезона-2007/08, он продолжает действовать и сейчас. Естественно, россиянину не надоело играть за «Кэпиталз», он переписал все возможные рекорды клуба, а год назад выиграл свой первый Кубок Стэнли — что может быть лучше? Только звание обладателя «Конн Смайт Трофи» в придачу, который Овечкин тоже получил. Сейчас Александр жалеет, что не выбил больший срок соглашения. Говорит, дураком был.
«Одна беда у меня тут случилась)) В игре с “Атлантой”… Наверное, знаете?.. Так вот, 16 швов наложили… и ещё я зуб потерял ((
Теперь, наверное, красивые девчонки меня не будут любить…))))».
«Выгляжу круто, девчонкам нравится, ведь я как воин», — рассказывал он американским журналистам. Изначально Овечкин планировал починить зуб, но затем решил этого не делать.