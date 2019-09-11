The Athletic: Малкин потребовал бы обмена, если бы Кессел остался в «Питтсбурге»

По информации журналиста, Малкин выдвинул руководству «пингвинов» требование обменять его, если Кессел останется в команде. Причиной тому стали разногласия между Кесселом, который играл в одной тройке с Евгением, и главным тренером Майком Салливаном.

«Малкин отказался сообщить, как разладились их отношения с Кесселом. Но ясно, что он устал от бесконечных конфликтов между партнёром и тренером. Источники говорят, что Кессел был доволен двумя победами в плей-офф и больше заботился о собственной статистике. Кроме этого, Малкин волновался, останется ли Кессел в его звене», — отмечает Росси.