«Бостон» продлил контракт с главным тренером Брюсом Кэссиди
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. «Бостон Брюинз» продлил соглашение с главным тренером команды Брюсом Кэссиди, сообщается на сайте клуба НХЛ.
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. «Бостон Брюинз» продлил соглашение с главным тренером команды Брюсом Кэссиди, сообщается на сайте клуба НХЛ.
Отмечается, что с 54-летним канадским специалистом подписан многолетний контракт.
Кэссиди возглавил «Бостон» в феврале 2017 года. Под его руководством команда одержала 117 побед и потерпела 74 поражения. В минувшем сезоне «Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли, где в серии из семи матчей уступил «Сент-Луису».