«Бостон» продлил контракт с главным тренером Брюсом Кэссиди

Кэссиди возглавил «Бостон» в феврале 2017 года. Под его руководством команда одержала 117 побед и потерпела 74 поражения. В минувшем сезоне «Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли, где в серии из семи матчей уступил «Сент-Луису».