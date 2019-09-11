Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Нефтехимик
Металлург Мг
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь
Йокерит
13
Хоккей. КХЛ
3-й период
Торпедо
ЦСКА
11
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Трактор
13
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Барыс
13
Хоккей. КХЛ
12.09
Салават Юлаев
Автомобилист
Все события
Фоторепортажи
8Российские футболисты с трудом обыграли Казахстан
8Дарья Валитова. Кто ждет Кокорина на свободе
18:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бостон» продлил контракт с главным тренером Брюсом Кэссиди

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. «Бостон Брюинз» продлил соглашение с главным тренером команды Брюсом Кэссиди, сообщается на сайте клуба НХЛ.

Наверх
Источник: AP 2019

Отмечается, что с 54-летним канадским специалистом подписан многолетний контракт.

Кэссиди возглавил «Бостон» в феврале 2017 года. Под его руководством команда одержала 117 побед и потерпела 74 поражения. В минувшем сезоне «Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли, где в серии из семи матчей уступил «Сент-Луису».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Бостон Брюинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая молодая двукратная чемпионка мира невероятно хороша собой (фото)
Украинская красотка обыграла двукратную чемпионку мира из России
Роналду никогда не постареет: он растерзал Литву в одиночку
Менеджер Нурмагомедова назвал возможного следующего соперника
«Спи крепко». Российскому призеру Олимпиады грозит тюремный срок
«Валенсия» Черышева уволила тренера перед матчем с «Барселоной»
Marca: Секрет побед России — «генерал» Черчесов и «башня» Дзюба
«Не парься, это гонки»: Петров рассказал о совете Шумахера
Суарес начал тренироваться в общей группе «Барселоны»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь