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17:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Пойманный на кокаине Кузнецов отреагировал на наказание НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов отреагировал на трехматчевую дисквалификацию, которая была на него наложена по решению Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова спортсмена приводятся в Twitter-аккаунте клуба.

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Источник: AP 2019

По словам Кузнецова, он бы принял любое наказание от лиги. Также он отметил, что хочет забыть прошлое и просто двигаться вперед. «Лето было довольно тяжелым. Я мечтал о первом дне тренировочного лагеря, чтобы вернуться в команду», — поделился форвард.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также Кузнецов сказал, что ценит поддержку людей и считает важным мнение тех, кто его критикует. Отвечая на вопрос о доверии партнеров по «Вашингтону», россиянин сказал: «Это останется между нами».

О дисквалификации Кузнецова стало известно 14 сентября. НХЛ отстранила игрока за употребление кокаина. Хоккеист заявил, что не будет подавать апелляцию.

В конце августа Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила Кузнецова от выступлений на международных соревнованиях и матчах Континентальной хоккейной лиги на четыре года. В майской допинг-пробе россиянина, взятой во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина.

Кузнецов принял дисквалификацию. Он будет лишен бронзовой медали чемпионата мира-2019. При этом четырехлетнее отстранение хоккеиста распространяется только на турниры, проходящие под эгидой IIHF.

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