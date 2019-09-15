Пойманный на кокаине Кузнецов отреагировал на наказание НХЛ

Источник: AP 2019

По словам Кузнецова, он бы принял любое наказание от лиги. Также он отметил, что хочет забыть прошлое и просто двигаться вперед. «Лето было довольно тяжелым. Я мечтал о первом дне тренировочного лагеря, чтобы вернуться в команду», — поделился форвард.

Также Кузнецов сказал, что ценит поддержку людей и считает важным мнение тех, кто его критикует. Отвечая на вопрос о доверии партнеров по «Вашингтону», россиянин сказал: «Это останется между нами».

О дисквалификации Кузнецова стало известно 14 сентября. НХЛ отстранила игрока за употребление кокаина. Хоккеист заявил, что не будет подавать апелляцию.

В конце августа Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила Кузнецова от выступлений на международных соревнованиях и матчах Континентальной хоккейной лиги на четыре года. В майской допинг-пробе россиянина, взятой во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина.