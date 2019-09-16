Овечкин предложил внести изменения в хоккейные правила
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» выступил за возвращение в НХЛ тонированных визоров. Также российский хоккеист обвинил вратарей в читерстве.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» выступил за возвращение в НХЛ тонированных визоров. Также российский хоккеист обвинил вратарей в читерстве.
«Хотел бы вернуть в НХЛ затемненные визоры. Мне кажется, если игрок хочет такой визор, то должен иметь право его носить. Зачем слушать фигню от вратарей о том, что они не могут видеть глаза бросающего хоккеиста за темным стеклом? Блин, а если игрок щелкает от синей линии, они разве видят его глаза? Чуваки, вы чего? Они читеры. Читеры, а только потом вратари. Это правило нужно изменить. Мы играем для болельщиков. Им хочется видеть
Овечкин выступает всю карьеру за «Кэпиталз» — с сезона-2005/06. За это время он завоевал Кубок Стэнли и дважды выиграл регулярный чемпионат НХЛ.