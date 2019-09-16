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18:15 (мск), источник: Sport24

Овечкин предложил внести изменения в хоккейные правила

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» выступил за возвращение в НХЛ тонированных визоров. Также российский хоккеист обвинил вратарей в читерстве.

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«Хотел бы вернуть в НХЛ затемненные визоры. Мне кажется, если игрок хочет такой визор, то должен иметь право его носить. Зачем слушать фигню от вратарей о том, что они не могут видеть глаза бросающего хоккеиста за темным стеклом? Блин, а если игрок щелкает от синей линии, они разве видят его глаза? Чуваки, вы чего? Они читеры. Читеры, а только потом вратари. Это правило нужно изменить. Мы играем для болельщиков. Им хочется видеть что-то новое и интересное, а не просто хоккеистов», — цитирует игрока Sportsnet, перевод осуществил телеграм-канал «Эпицентр».

Овечкин выступает всю карьеру за «Кэпиталз» — с сезона-2005/06. За это время он завоевал Кубок Стэнли и дважды выиграл регулярный чемпионат НХЛ.

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