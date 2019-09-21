В русского форварда уже никто не верил, а он удивил Канаду. Бурдасова хвалят и тренер, и фанаты

История с отъездом российского нападающего Антона Бурдасова в Национальную хоккейную лигу в этом межсезонье превратилась в настоящую мыльную оперу. «Антон уезжает в НХЛ», «Есть конкретное предложение», «Мы отказались от НХЛ? Вы с ума сошли?», «Сегодня-завтра все решится» — агент хоккеиста Шуми Бабаев сохранял интригу относительно будущего своего клиента на протяжении всего лета и начала осени. Но 9 сентября, показалось, что все эти разговоры закончились ничем:

«Так и не поступило предложения из НХЛ, мы не успеваем, больше ждать не будем, я им сказал: «Адиос!», — Бабаев, вроде бы, подписал приговор перспективам Бурдасова в лучшей лиге мира. По крайней мере, в предстоящем сезоне.

Дальше были слухи о возможном переходе Антона в «Авангард», «Динамо» и даже ярославский «Локомотив», а своей кульминации эта сага достигла в тот момент, когда хоккеист опубликовал фото из самолета. Болельщики терялись в догадках, в какой же российский город отправляется Бурадасов, но развязка получилась крайне неожиданной — через несколько часов в социальных сетях стали появляться фотографии форварда в тренировочной форме «Эдмонтон Ойлерз». Антон рванул в Канаду, когда в это уже никто не верил.

И вот, в ночь с пятницы на субботу Бурдасов дебютировал в составе канадского клуба. «Эдмонтон» победил «Калгари» со счетом 6:2, но ни в одной из результативных атак Антон участия не принял. Он провел на льду 13 минут 35 секунд, три раза бросил по воротам и совершил пару силовых приемов. Глядя на эти цифры, можно подумать, что дебют россиянина за океаном получился не очень удачным. Но отзывы тех, кто видел игру вживую, заставляют это мнение изменить.

Главный тренер «Нефтяников» Дэйв Типпетт признался, что новичок его заинтриговал:

«Он меня заинтриговал. Учитывая, что он практически даже не тренировался и был брошен в игру после разговоров, то он смотрелся хорошо. Он очень много бросает. Как только он получает шайбу, сразу следует бросок».

Довольны остались и поклонники «Эдмонтона». Вот несколько их реакций из твиттера:

«Бурдасов, казалось, немного неохотно вступал в силовую борьбу в атаке, но каждый раз, получая шайбы из зоны защиты, он отдавал четкие, точные передачи. Бросает отовсюду и это очень сильные броски. Робкий дебют, но он обязательно получит еще один шанс».

«Мне кажется, Бурдасов хорошо провел свою первую игру».

«Бросок Бурдасова был очень мощным».

«Из того немногого, что я видел, могу сказать, что Антон Бурдасов лучше, чем я ожидал».

«Бурдасов может быть интересным, вы можете сказать, что его сила в броске, но из того, что я видел, он стрелял в основном издалека. Интригующий игрок, однако».

«У Бурдасова неплохой бросок. Если он сумеет так бросать с любой позиции. Я не знаю, сколько вратарей смогут остановить его».

«Вы знаете, для своей первой игры в Северной Америке и с учетом отсутствия знания языка, мне показалось, что Бурдасов сыграл хорошо. Быстрее, чем я ожидал. У него было несколько хороших моментов. В нем может быть что-то, когда он акклиматизируется».

«Бурдасов — наш Ковальчук».