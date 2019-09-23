Малкин хочет доказать всем, что его рано списывать со счетов

«Я хочу показать всем, что со мной еще не покончено. Я хочу показать всё: катание, ведение шайбы, голы, играть в защите, на вбрасываниях. Я просто хочу вернуться на свой высший уровень, никаких сомнений. У нас отличная команда. У нас есть еще, может быть, два, три, четыре шанса снова выиграть (Кубок Стэнли — ред.)… Я это понимаю, хочу просто хочу получать удовольствие и наслаждаться каждым днем», — цитирует 33-летнего Малкина Ассошиэйтед Пресс.