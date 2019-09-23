Малкин хочет доказать всем, что его рано списывать со счетов
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российский форвард клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что его еще рано списывать со счетов.
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российский форвард клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что его еще рано списывать со счетов.
«Я хочу показать всем, что со мной еще не покончено. Я хочу показать всё: катание, ведение шайбы, голы, играть в защите, на вбрасываниях. Я просто хочу вернуться на свой высший уровень, никаких сомнений. У нас отличная команда. У нас есть еще, может быть, два, три, четыре шанса снова выиграть (Кубок Стэнли — ред.)… Я это понимаю, хочу просто хочу получать удовольствие и наслаждаться каждым днем», — цитирует 33-летнего Малкина Ассошиэйтед Пресс.
Малкин был выбран «Питтсбургом» под вторым номером на драфте-2004. В 2013 году форвард подписал новый восьмилетний контракт с клубом на сумму 76 миллионов долларов. В 852 матчах регулярных чемпионатов он набрал 1002 очка (391 гол + 611 результативных передач), а в 162 играх