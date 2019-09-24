Страшная травма не сломала российского нападающего. Спустя год Свечников снова забивает в Америке
Два его гола за «Детройт» разделили 366 дней.
Два его гола за «Детройт» разделили 366 дней.
«В 2002 году в каждой команде было минимум по одному русскому. Сейчас далеко не во всех они найдутся. Тяжело поэтому это знамя передавать. У Свечникова хороший шанс закрепиться в “Детройте”, если он будет продолжать в том же русле, как сейчас. Но знаменосцем его пока не назовешь. Да, талантом он не обделен, но
Такой прогноз относительно будущего российского форварда Евгения Свечникова в «Детройте» еще летом 2017-го давал бывший игрок «Ред Уингз», а по совместительству олимпийский чемпион и член Тройного золотого клуба Павел Дацюк. Хоккейный Волшебник трезво оценивал шансы молодого нападающего, но его ожидания были скорее позитивными.
«Прежде всего, он отличный человек и партнер по команде! Было обидно, что он получил травму в последнем матче
А это уже слова из лета 2019-го и принадлежат они новичку новосибирской «Сибири», вратарю Харри Сятери, игравший со
Дело в том, что родившийся в 1996-м Евгений Свечников стал одной из многочисленных жертв «проклятого» для российского хоккея года. Звезды «поколения-96» никак не могут как следует заиграть в Национальной хоккейной лиге, карьеры многих из них ломают тяжелые травмы. Вот и
От российского форварда не ждал много даже главный тренер американского клуба Джефф Блэшилл, но в первой же выставочной игре — против «Чикаго» — тот принял участие в победной голевой комбинации «Детройта». Свечников дважды подряд совершил поперечный перевод на Хиросе, а тот в итоге доставил шайбу до своего центрального нападающего — Расмуссен все исполнил очень красиво.
Повторную встречу с «Чикаго» Евгений пропустил, как и матч с «Питтсбургом», а в игре с «Айлендерс» ничем примечательным не отметился, лишь раз бросив в створ ворот. В ночь с понедельника на вторник «Детройт» снова встретился с «Островитянами», а Блэшилл снова выпустил россиянина на лед, поставив его в тройку нападения к шведам — Кристоферу Эну и Якобу де ла Розу.
К 10-й минуте «Ред Уингз» проигрывали 0:2, а на то, чтобы отыграться, у них ушло почти полных два периода. Отставание гостей сократил 20-летний Майкл Расмуссен, а завершил короткий пол количеству голов, но затянувшийся по времени камбэк Свечников. Реализация большинства «Детройта» получилась просто шикарной — финский защитник Оливер Каски после ложного замаха покатил шайбу на канадца Джозефа Велено, а тот почти мгновенно передал ее на своего российского коллегу. Евгений бросал с дальнего пятака и переиграл закрытого другими игроками соотечественника Семена Варламова.
В итоге «Ред Уингз» проиграли в овертайме, но их русский нападающий все равно запомнит этот матч. Чтобы снова начать забивать за «Детройт» Свечникову понадобился один год и один день. 22 сентября 2018-го он забросил победную шайбу в ворота будущего финалиста Кубка Стэнли «Бостона», а вскоре попал в финальный состав американского клуба на сезон. Что было дальше — вы знаете.
Несколько дней назад Евгений признавался, что последствия тяжелейшей травмы все еще дают о себе знать. А значит на предстоящий сезон его главная цель — даже не основа «Детройта», а отсутствие серьезных повреждений. Если обойдется без них, давний прогноз Дацюка все еще может сбыться, пусть и не так быстро.
Удивительно. Мне казалось, что я впервые на льду, как ребенок в первом классе. Удивительное чувствоВ целом я чувствую, что еще не вернулся на свой уровень. Это займет немного больше времени. Я еще не достиг цели, колено все еще дает о себе знать.