Страшная травма не сломала российского нападающего. Спустя год Свечников снова забивает в Америке

«В 2002 году в каждой команде было минимум по одному русскому. Сейчас далеко не во всех они найдутся. Тяжело поэтому это знамя передавать. У Свечникова хороший шанс закрепиться в “Детройте”, если он будет продолжать в том же русле, как сейчас. Но знаменосцем его пока не назовешь. Да, талантом он не обделен, но все-таки много талантливых игроков, которые почему-то не раскрываются. Мне кажется, талант и труд — они вместе идут».

Такой прогноз относительно будущего российского форварда Евгения Свечникова в «Детройте» еще летом 2017-го давал бывший игрок «Ред Уингз», а по совместительству олимпийский чемпион и член Тройного золотого клуба Павел Дацюк. Хоккейный Волшебник трезво оценивал шансы молодого нападающего, но его ожидания были скорее позитивными.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiFqJQ-Ajdz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BiFqJQ-Ajdz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/evgeny_svechnikov37/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Evgeny Svechnikov</a> (@evgeny_svechnikov37) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-27T21:08:07+00:00">27 Апр 2018 в 2:08 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Прежде всего, он отличный человек и партнер по команде! Было обидно, что он получил травму в последнем матче тренинг-кэмпа. Он бы нам сильно помог. Думаю, Свечников выстрелит в следующем сезоне».

А это уже слова из лета 2019-го и принадлежат они новичку новосибирской «Сибири», вратарю Харри Сятери, игравший со Свечниковым-старшим в фарм-клубе «Детройта». Предчувствия финского голкипера, вроде бы, подразумевали оптимистичный настрой, вот только других поводов для него не было.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgmNcmwnmA4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgmNcmwnmA4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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So much grateful for my family, friends, especially teammates coaches and fans ! Moment I will never forget ❤️ #LGRW ???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/evgeny_svechnikov37/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Evgeny Svechnikov</a> (@evgeny_svechnikov37) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-21T19:29:30+00:00">21 Мар 2018 в 12:29 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Дело в том, что родившийся в 1996-м Евгений Свечников стал одной из многочисленных жертв «проклятого» для российского хоккея года. Звезды «поколения-96» никак не могут как следует заиграть в Национальной хоккейной лиге, карьеры многих из них ломают тяжелые травмы. Вот и Свечников-старший не обошелся без серьезных повреждений, а прошлой осенью оказался на операционном столе — ему потребовалась реконструкция правой крестообразной связки. Дальше последовало многомесячное восстановление, начать по новой завоевывать место в составе «Детройта» Евгений оказался готов только к началу нынешнего тренировочного лагеря «Ред Уингз».

От российского форварда не ждал много даже главный тренер американского клуба Джефф Блэшилл, но в первой же выставочной игре — против «Чикаго» — тот принял участие в победной голевой комбинации «Детройта». Свечников дважды подряд совершил поперечный перевод на Хиросе, а тот в итоге доставил шайбу до своего центрального нападающего — Расмуссен все исполнил очень красиво.

Повторную встречу с «Чикаго» Евгений пропустил, как и матч с «Питтсбургом», а в игре с «Айлендерс» ничем примечательным не отметился, лишь раз бросив в створ ворот. В ночь с понедельника на вторник «Детройт» снова встретился с «Островитянами», а Блэшилл снова выпустил россиянина на лед, поставив его в тройку нападения к шведам — Кристоферу Эну и Якобу де ла Розу.

К 10-й минуте «Ред Уингз» проигрывали 0:2, а на то, чтобы отыграться, у них ушло почти полных два периода. Отставание гостей сократил 20-летний Майкл Расмуссен, а завершил короткий пол количеству голов, но затянувшийся по времени камбэк Свечников. Реализация большинства «Детройта» получилась просто шикарной — финский защитник Оливер Каски после ложного замаха покатил шайбу на канадца Джозефа Велено, а тот почти мгновенно передал ее на своего российского коллегу. Евгений бросал с дальнего пятака и переиграл закрытого другими игроками соотечественника Семена Варламова.

В итоге «Ред Уингз» проиграли в овертайме, но их русский нападающий все равно запомнит этот матч. Чтобы снова начать забивать за «Детройт» Свечникову понадобился один год и один день. 22 сентября 2018-го он забросил победную шайбу в ворота будущего финалиста Кубка Стэнли «Бостона», а вскоре попал в финальный состав американского клуба на сезон. Что было дальше — вы знаете.

Несколько дней назад Евгений признавался, что последствия тяжелейшей травмы все еще дают о себе знать. А значит на предстоящий сезон его главная цель — даже не основа «Детройта», а отсутствие серьезных повреждений. Если обойдется без них, давний прогноз Дацюка все еще может сбыться, пусть и не так быстро.