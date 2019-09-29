Финский хоккеист Рантанен подписал новый контракт с «Колорадо»

Финансовые условия сделки не разглашаются. По данным телеканала TSN, зарплата хоккеиста составит $9,25 млн в год. 22-летний Рантанен являлся ограниченно свободным агентом.

«Колорадо» выбрал Рантанена под десятым номером на драфте 2015 года. В прошедшем регулярном чемпионате форвард провел 74 матча и установил личные рекорды в НХЛ по заброшенным шайбам (31), голевым передачам (56) и набранным очкам (87). В 12 играх Кубка Стэнли он набрал 14 (6+8) очков.

Всего Рантанен провел в регулярных чемпионатах НХЛ 239 матчей, заработав 209 (80+129) очков и 18 (6+12) баллов в 18 играх плей-офф.