Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в среду в Сент-Луисе, завершилась со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В основное время матча в составе победителей шайбы забросили Александр Овечкин (16-я минута) и Дмитрий Орлов (33). У «Сент-Луиса» голами отметились Сэмюел Блэйс (1) и Алекс Пьетранджело (8). Победу «Вашингтону» на третьей минуте овертайма принес Якуб Врана.