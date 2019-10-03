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10:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Сент-Луис Блюз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в среду в Сент-Луисе, завершилась со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В основное время матча в составе победителей шайбы забросили Александр Овечкин (16-я минута) и Дмитрий Орлов (33). У «Сент-Луиса» голами отметились Сэмюел Блэйс (1) и Алекс Пьетранджело (8). Победу «Вашингтону» на третьей минуте овертайма принес Якуб Врана.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче «Вашингтон» 4 октября сыграет в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Сент-Луис» на следующий день примет «Даллас Старз».

Сент-Луис Блюз
2:3ОТ
2:1, 0:1, 0:0
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 13.10.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Enterprise Center
Главные тренеры
Крэйг БерубиТодд Рирден
Вратари
Джордан БиннингтонБрэйден Холтби
1-й период
00:53Сэм Блэй(Райан О`Райлли, Дэвид Перрон)
06:40Йонас Зигенталер
07:55Алекс Пьетранджело(Джастин Фольк, Райан О`Райлли)
11:05Дэвид Перрон
15:37Александр Овечкин(Джон Карлсон, Ларс Эллер)
2-й период
21:54Мартин Фехервари
30:35Тайлер Бозак
32:28Дмитрий Орлов(Ларс Эллер, Ник Дженсен)
3-й период
43:29Джейден Шворц
Овертайм
62:51Якуб Врана(Джон Карлсон, Ти. Джей. Оши)
Лучшие игроки матча
Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Райан О`Райлли (Сент-Луис Блюз)
Статистика
6Штрафное время4
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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