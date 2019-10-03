Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Сент-Луис Блюз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Сент-Луис Блюз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в среду в
В следующем матче «Вашингтон» 4 октября сыграет в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Сент-Луис» на следующий день примет «Даллас Старз».
|Крэйг Беруби
|Тодд Рирден
|Джордан Биннингтон
|Брэйден Холтби
|00:53
|Сэм Блэй(Райан О`Райлли, Дэвид Перрон)
|06:40
|Йонас Зигенталер
|07:55
|Алекс Пьетранджело(Джастин Фольк, Райан О`Райлли)
|11:05
|Дэвид Перрон
|15:37
|Александр Овечкин(Джон Карлсон, Ларс Эллер)
|21:54
|Мартин Фехервари
|30:35
|Тайлер Бозак
|32:28
|Дмитрий Орлов(Ларс Эллер, Ник Дженсен)
|43:29
|Джейден Шворц
|62:51
|Якуб Врана(Джон Карлсон, Ти. Джей. Оши)
Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Райан О`Райлли (Сент-Луис Блюз)
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0