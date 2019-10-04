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10:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бостон» на выезде победил «Даллас», Радулов и Гурьянов не набрали очков

«Бостон Брюинз» обыграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Даллас и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Автором победной шайбы стал Дэнтон Хайнен.

В «Бостоне» отличись Бретт Ритчи и Дэнтон Хайнен, у проигравших — Роопе Хинц. Форварды «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов провели на льду 18.24 и 9.13 соответственно, но результативными действиями не отметились.

В прошлом сезоне Дэнтон забросил 11 шайб и сделал 23 результативные передачи в 77 матчах регулярного чемпионата. В 21 игре плей-офф Хайнен отметился 8 (2+6) очками при показателе полезности «+7».

Даллас Старз
1:2
0:2, 1:0, 0:0
Бостон Брюинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 14.10.2019, 03:30 (МСК UTC+3)American Airlines Center
Главные тренеры
Джим МонтгомериБрюс Кэссиди
Вратари
Бен БишопТуукка Раск
1-й период
01:09Бретт Ритчи(Чарли Койл)
04:23Александр Радулов
05:59Дэнтон Хейнен(Мэтт Гржельчик, Чарли Макэвой)
17:33Радек Факса
2-й период
27:55Роопе Хинтс(Маттиас Янмарк, Джо Павелски)
29:30Александр Радулов
36:00Маттиас Янмарк
37:12Чарли Макэвой
3-й период
40:45Здено Хара
Лучшие игроки матча
Бретт Ритчи (Бостон Брюинз), Дэнтон Хейнен (Бостон Брюинз), Роопе Хинтс (Даллас Старз)
Статистика
8Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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