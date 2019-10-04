«Бостон» на выезде победил «Даллас», Радулов и Гурьянов не набрали очков

Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Даллас и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Автором победной шайбы стал Дэнтон Хайнен.

В «Бостоне» отличись Бретт Ритчи и Дэнтон Хайнен, у проигравших — Роопе Хинц. Форварды «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов провели на льду 18.24 и 9.13 соответственно, но результативными действиями не отметились.