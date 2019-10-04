«Бостон» на выезде победил «Даллас», Радулов и Гурьянов не набрали очков
«Бостон Брюинз» обыграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Бостон Брюинз» обыграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Даллас и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Автором победной шайбы стал Дэнтон Хайнен.
В «Бостоне» отличись Бретт Ритчи и Дэнтон Хайнен, у проигравших — Роопе Хинц. Форварды «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов провели на льду 18.24 и 9.13 соответственно, но результативными действиями не отметились.
В прошлом сезоне Дэнтон забросил 11 шайб и сделал 23 результативные передачи в 77 матчах регулярного чемпионата. В 21 игре
|Джим Монтгомери
|Брюс Кэссиди
|Бен Бишоп
|Туукка Раск
|01:09
|Бретт Ритчи(Чарли Койл)
|04:23
|Александр Радулов
|05:59
|Дэнтон Хейнен(Мэтт Гржельчик, Чарли Макэвой)
|17:33
|Радек Факса
|27:55
|Роопе Хинтс(Маттиас Янмарк, Джо Павелски)
|29:30
|Александр Радулов
|36:00
|Маттиас Янмарк
|37:12
|Чарли Макэвой
|40:45
|Здено Хара
Бретт Ритчи (Бостон Брюинз), Дэнтон Хейнен (Бостон Брюинз), Роопе Хинтс (Даллас Старз)
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0