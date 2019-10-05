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10:13 (мск), источник: ТАСС

Голкипер Самсонов признан второй звездой в победном матче «Вашингтона» с «Айлендерс»

ТАСС, 5 октября. «Вашингтон» на выезде победил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Второй звездой встречи был признан российский голкипер гостей Илья Самсонов.

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Источник: AP 2019

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Якуб Врана (11-я минута) и Ти Джей Оши (38). У проигравших отличился Девон Тэйвз (13). Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин очков в матче не набрал, на его счету два броска и четыре силовых приема. Защитник команды Дмитрий Орлов также результативными действиями не отметился, сделав один бросок и три силовых приема.

Для Самсонова этот матч стал дебютным в НХЛ. 22-летний голкипер отразил 25 бросков по своим воротам.

Россиянин стал игроком системы «Вашингтона» в 2018 году. В прошлом сезоне вратарь выступал за команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Херши», которая является фарм-клубом «Вашингтона». Самсонов — воспитанник магнитогорского «Металлурга», в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2015/16. Он был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2015 года под общим 22-м номером.

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В другом матче дня «Торонто» на выезде победил «Коламбус» со счетом 4:1. Нападающий гостей Илья Михеев провел на площадке 17 минут, записав себе в актив один бросок, один блок, а также силовой прием.

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Нью-Йорк Айлендерс
1:2
1:1, 0:1, 0:0
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 15.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Nassau Coliseum
Главные тренеры
Барри ТротцТодд Рирден
Вратари
Семен ВарламовИлья Самсонов
1-й период
10:25Якуб Врана(Ларс Эллер, Радко Гудас)
12:27Девон Тэйвз(Энтони Бовилье, Леонид Комаров)
2-й период
22:23Ларс Эллер
26:00Брок Нельсон
36:48Брок Нельсон
37:43Ти. Джей. Оши(Джон Карлсон, Никлас II Бэкстрем)
Лучшие игроки матча
Ти. Джей. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Илья Самсонов (Вашингтон Кэпиталз), Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
4Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
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  • Удаление на 4 минуты
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  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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