Голкипер Самсонов признан второй звездой в победном матче «Вашингтона» с «Айлендерс»

Источник: AP 2019

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Якуб Врана (11-я минута) и Ти Джей Оши (38). У проигравших отличился Девон Тэйвз (13). Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин очков в матче не набрал, на его счету два броска и четыре силовых приема. Защитник команды Дмитрий Орлов также результативными действиями не отметился, сделав один бросок и три силовых приема.

Для Самсонова этот матч стал дебютным в НХЛ. 22-летний голкипер отразил 25 бросков по своим воротам.

Россиянин стал игроком системы «Вашингтона» в 2018 году. В прошлом сезоне вратарь выступал за команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Херши», которая является фарм-клубом «Вашингтона». Самсонов — воспитанник магнитогорского «Металлурга», в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2015/16. Он был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2015 года под общим 22-м номером.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-wsh-2-nyi-1/t-277753022/c-69363503?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня «Торонто» на выезде победил «Коламбус» со счетом 4:1. Нападающий гостей Илья Михеев провел на площадке 17 минут, записав себе в актив один бросок, один блок, а также силовой прием.