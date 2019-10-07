Малкин выбыл из строя на длительный срок из-за травмы нижней части тела

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Россиянин выбыл из строя на длительный срок из-за травмы нижней части тела, информирует Pens Inside Scoop со ссылкой на главного тренера команды Майка Салливана. Сегодня, 7 октября, Малкин отсутствовал на тренировочном занятии «пингвинов». Помимо Евгения на длительный срок выбыл нападающий Ник Бьюгстад, получивший повреждение в предыдущей встрече.

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Российский нападающий получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2).

После столкновения с защитником «Блю Джекетс» Владиславом Гавриковым форвард с трудом смог подняться со льда, а затем ушёл в раздевалку.