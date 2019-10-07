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20:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Малкин выбыл из строя на длительный срок из-за травмы нижней части тела

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пропустит ближайшие матчи с участием своей команды.

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Россиянин выбыл из строя на длительный срок из-за травмы нижней части тела, информирует Pens Inside Scoop со ссылкой на главного тренера команды Майка Салливана. Сегодня, 7 октября, Малкин отсутствовал на тренировочном занятии «пингвинов». Помимо Евгения на длительный срок выбыл нападающий Ник Бьюгстад, получивший повреждение в предыдущей встрече.

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Российский нападающий получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2).

После столкновения с защитником «Блю Джекетс» Владиславом Гавриковым форвард с трудом смог подняться со льда, а затем ушёл в раздевалку.

В минувшем сезоне 33-летний россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате и записал на свой счёт 72 (21+51) очка при показателе полезности «-25». В четырёх матчах плей-офф форвард забил один гол.

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6 октября© Ньюстюб
Питтсбург Пингвинз
7:2
0:0, 5:1, 2:1
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей, НХЛ, Неделя 16.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena, 18595 зрителей
Главные тренеры
Майк СалливанДжон Торторелла
Вратари
Мэттью МюррейЭлвис Мерзликинс
1-й период
01:07Джош Андерсон
13:21Ник Фолиньо
17:19Брайан Дюмулин
2-й период
21:45Патрик Хернквист(Джек Джонсон, Джаред Маккэн)
24:14Маркус Петтерссон(Сидни Кросби)
26:45Зак Веренски(Райли Нэш, Ник Фолиньо)
28:45Джаред Маккэн
35:09Сидни Кросби
35:09Пьер-Люк Дюбуа
35:23Джаред Маккэн(Алекс Гальченюк)
39:34Сет Джонс
39:58Крис Летанг(Джастин Шульц, Алекс Гальченюк)
3-й период
49:50Патрик Хернквист(Сидни Кросби, Джейк Гюнтцель)
51:58Теодорс Блюгерс(Доминик Кахун, Брэндон Танев)
54:19Густав Нюквист(Райли Нэш)
57:24Райли Нэш
Лучшие игроки матча
Джаред Маккэн (Питтсбург Пингвинз), Патрик Хернквист (Питтсбург Пингвинз), Крис Летанг (Питтсбург Пингвинз)
Статистика
7Штрафное время13
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург Пингвинз
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