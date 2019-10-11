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10:30 (мск), источник: ТАСС

Четыре очка Кучерова принесли «Тампе» победу над «Торонто» в матче НХЛ

ТАСС, 11 октября. «Тампа-Бэй» на выезде обыграла «Торонто» со счетом 7:3 во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами отметился форвард гостей Никита Кучеров.

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Источник: AP 2019

Россиянин отличился на 12-й и 47-й минутах матча. Также в составе победителей дублем отметился Брэйден Пойнт (3, 31), оба раза ему ассистировал Кучеров. По одной шайбе забросили Кевин Шаттенкирк (13), Стивен Стэмкос (20) и Ондржей Палат (44). Российский защитник команды Михаил Сергачев отметился результативной передачей в эпизоде с голом Палата, а голкипер Андрей Василевский отразил 25 бросков по своим воротам.

У проигравших шайбы забросили Андреас Джонсон (5), Джон Таварес (8) и Остон Мэттьюс (18). Российский форвард «Торонто» Илья Михеев провел на площадке 16 минут 27 секунд, но результативными действиями не отметился. Лучшим игроком матча стал Кучеров (2 шайбы + 2 передачи), второй звездой был признан Стэмкос (1+3), третьей — Пойнт (2+1).

В прошлом регулярном чемпионате Кучеров набрал 128 (41+87) очков. Форвард побил рекорд по количеству очков за один сезон среди российских хоккеистов, превзойдя достижение Александра Могильного (127), установленное в сезоне-1992/93. Также нападающий «Тампы» стал самым результативным игроком за последние 23 года по количеству баллов за один регулярный чемпионат. Тогда хоккеисты «Питтсбурга» Марио Лемье и Яромир Ягр набрали 161 и 149 очков соответственно.

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В другом матче дня «Нью-Джерси» дома уступил в серии буллитов «Эдмонтону» со счетом 3:4. Нападающий хозяев Никита Гусев забросил шайбу и не смог реализовать буллит, а форвард Кайл Палмиери провел свою 500-ю игру в НХЛ, отметив юбилей голом.

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«Детройт» на выезде победил «Монреаль» — 4:2.

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«Питтсбург» без травмированного Евгения Малкина дома обыграл «Анахайм» — 2:1.

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