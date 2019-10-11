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11:07 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» проиграл «Колорадо» в матче НХЛ

ТАСС, 11 октября. «Бостон» на выезде уступил «Колорадо» со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Гости вели по ходу встречи с разницей в две шайбы.

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Источник: AP 2019

В составе хозяев шайбы забросили Натан Маккиннон (20-я минута), Пьер-Эдуар Бельмар (30), Андре Бураковски (53) и Габриэль Ландеског (59). Защитник Никита Задоров и нападающий Валерий Ничушкин очков не набрали. У «Бостона» отличились Давид Пастрняк (8) и Здено Хара (16).

«Бостон» потерпел первое поражение в сезоне. С шестью очками команда занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Колорадо» идет третьим на Западе, тоже имея в активе шесть баллов. Следующую встречу «Бостон» проведет дома против «Нью-Джерси» 13 октября, «Колорадо» в этот же день примет «Аризону».

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В другом матче дня «Виннипег» победил дома «Миннесоту» со счетом 5:2.

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«Даллас» в серии буллитов уступил на своей площадке «Калгари» — 2:3.

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«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Чикаго» — 5:4.

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«Аризона» дома взяла верх над «Вегасом» — 4:1.

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