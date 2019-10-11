«Бостон» проиграл «Колорадо» в матче НХЛ

В составе хозяев шайбы забросили Натан Маккиннон (20-я минута), Пьер-Эдуар Бельмар (30), Андре Бураковски (53) и Габриэль Ландеског (59). Защитник Никита Задоров и нападающий Валерий Ничушкин очков не набрали. У «Бостона» отличились Давид Пастрняк (8) и Здено Хара (16).

«Бостон» потерпел первое поражение в сезоне. С шестью очками команда занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Колорадо» идет третьим на Западе, тоже имея в активе шесть баллов. Следующую встречу «Бостон» проведет дома против «Нью-Джерси» 13 октября, «Колорадо» в этот же день примет «Аризону».