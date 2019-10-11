«Бостон» проиграл «Колорадо» в матче НХЛ
ТАСС, 11 октября. «Бостон» на выезде уступил «Колорадо» со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Гости вели по ходу встречи с разницей в две шайбы.
ТАСС, 11 октября. «Бостон» на выезде уступил «Колорадо» со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Гости вели по ходу встречи с разницей в две шайбы.
В составе хозяев шайбы забросили Натан Маккиннон (20-я минута),
«Бостон» потерпел первое поражение в сезоне. С шестью очками команда занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Колорадо» идет третьим на Западе, тоже имея в активе шесть баллов. Следующую встречу «Бостон» проведет дома против «Нью-Джерси» 13 октября, «Колорадо» в этот же день примет «Аризону».
В другом матче дня «Виннипег» победил дома «Миннесоту» со счетом 5:2.
«Даллас» в серии буллитов уступил на своей площадке «Калгари» — 2:3.
«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Чикаго» — 5:4.
«Аризона» дома взяла верх над «Вегасом» — 4:1.