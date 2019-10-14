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08:49 (мск), источник: ТАСС

Передача Куликова не спасла «Виннипег» от поражения в матче НХЛ с «Питтсбургом»

ТАСС, 14 октября. «Питтсбург» обыграл «Виннипег» со счетом 7:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей по две шайбы забросили Зак Астон-Риз (5-я и 55-я минуты), Джейк Гюнцель (28, 52) и Сэм Лафферти (29, 50), еще один гол на счету Доминика Симона (37). У проигравших отличились Мэтью Перро (2) и Марк Шайфли (31).

Российский защитник Дмитрий Куликов сделал голевую передачу в эпизоде с голом Перро. Всего в текущем сезоне на его счету три очка (1 шайба + 2 передачи).

«Питтсбург» забросил семь шайб во втором матче подряд. В воскресенье в гостях со счетом 7:4 была обыграна «Миннесота». В обеих встречах из-за травмы не принимал участия российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, получивший повреждение в домашней игре против «Коламбуса» (7:2), которая прошла в ночь на 6 октября.

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«Питтсбург» вышел на четвертое место в Восточной конференции, набрав восемь очков в шести встречах. «Виннипег» занимает аналогичную строчку в Западной конференции с восемью очками в пяти матчах. В следующем матче «Питтсбург» 17 октября примет «Колорадо». «Виннипег» днем раньше встретится на своей площадке с «Аризоной».

В других матчах дня «Сан-Хосе» дома победил «Калгари» (3:1), а «Вегас» в гостях оказался сильнее «Лос-Анджелеса» (5:2).

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