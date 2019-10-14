Передача Куликова не спасла «Виннипег» от поражения в матче НХЛ с «Питтсбургом»
ТАСС, 14 октября. «Питтсбург» обыграл «Виннипег» со счетом 7:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 14 октября. «Питтсбург» обыграл «Виннипег» со счетом 7:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей по две шайбы забросили Зак
Российский защитник Дмитрий Куликов сделал голевую передачу в эпизоде с голом Перро. Всего в текущем сезоне на его счету три очка (1 шайба + 2 передачи).
«Питтсбург» забросил семь шайб во втором матче подряд. В воскресенье в гостях со счетом 7:4 была обыграна «Миннесота». В обеих встречах
«Питтсбург» вышел на четвертое место в Восточной конференции, набрав восемь очков в шести встречах. «Виннипег» занимает аналогичную строчку в Западной конференции с восемью очками в пяти матчах. В следующем матче «Питтсбург» 17 октября примет «Колорадо». «Виннипег» днем раньше встретится на своей площадке с «Аризоной».
В других матчах дня «Сан-Хосе» дома победил «Калгари» (3:1), а «Вегас» в гостях оказался сильнее «Лос-Анджелеса» (5:2).