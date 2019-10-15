Ничушкин впервые подрался в НХЛ и проиграл. Видео
«Вашингтон» принимал «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:6).
«Вашингтон» принимал «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:6).
На 10-й минуте российский нападающий «лавин» Валерий Ничушкин подрался с Тайлером Льюингтоном. Канадец одержал уверенную победу, завалив соперника. Это первая драка Ничушкина в НХЛ. В 2016 году в КХЛ он подрался с Евгением Артюхиным.
Ничушкин получил 5 минут штрафа, Льюингтон — 5+10.
|Тодд Рирден
|Джаред Беднар
|Брэйден Холтби(Илья Самсонов, Илья Самсонов, Илья Самсонов)
|Филипп Грубауэр
|03:42
|Эрик Джонсон(Назем Кадри, Андре Бураковски)
|06:00
|Никита Задоров(Микко Рантанен, Натан Маккиннон)
|07:54
|Назем Кадри(Йоонас Донской, Кейл Макар)
|08:49
|Йонас Зигенталер
|09:25
|Микко Рантанен(Назем Кадри, Габриэль Ландескуг)
|09:44
|Тайлер Левингтон
|09:44
|Тайлер Левингтон
|09:44
|Тайлер Левингтон
|09:44
|Валерий Ничушкин
|16:28
|Евгений Кузнецов
|20:50
|Никита Задоров
|21:45
|Александр Овечкин
|25:06
|Том Уилсон
|25:06
|Самуэль Жирар
|26:56
|Ларс Эллер(Александр Овечкин)
|35:28
|Ти. Джей. Оши(Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов)
|44:24
|Мэтью Нието(Тайсон Жост)
|55:39
|Габриэль Ландескуг
|57:39
|Александр Овечкин(Евгений Кузнецов, Джон Карлсон)
|59:20
|Натан Маккиннон(Микко Рантанен, Габриэль Ландескуг)
Назем Кадри (Колорадо Эвеланш), Микко Рантанен (Колорадо Эвеланш), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
|25
|Штрафное время
|11
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0