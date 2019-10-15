Ничушкин впервые подрался в НХЛ и проиграл. Видео

На 10-й минуте российский нападающий «лавин» Валерий Ничушкин подрался с Тайлером Льюингтоном. Канадец одержал уверенную победу, завалив соперника. Это первая драка Ничушкина в НХЛ. В 2016 году в КХЛ он подрался с Евгением Артюхиным.