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10:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ничушкин впервые подрался в НХЛ и проиграл. Видео

«Вашингтон» принимал «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:6).

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Источник: AP 2019

На 10-й минуте российский нападающий «лавин» Валерий Ничушкин подрался с Тайлером Льюингтоном. Канадец одержал уверенную победу, завалив соперника. Это первая драка Ничушкина в НХЛ. В 2016 году в КХЛ он подрался с Евгением Артюхиным.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ничушкин получил 5 минут штрафа, Льюингтон — 5+10.

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3:6
0:4, 2:0, 1:2
Колорадо Эвеланш
Хоккей, НХЛ, Неделя 314.10.2019, 23:59 (МСК UTC+3)Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Тодд РирденДжаред Беднар
Вратари
Брэйден Холтби(Илья Самсонов, Илья Самсонов, Илья Самсонов)Филипп Грубауэр
1-й период
03:42Эрик Джонсон(Назем Кадри, Андре Бураковски)
06:00Никита Задоров(Микко Рантанен, Натан Маккиннон)
07:54Назем Кадри(Йоонас Донской, Кейл Макар)
08:49Йонас Зигенталер
09:25Микко Рантанен(Назем Кадри, Габриэль Ландескуг)
09:44Тайлер Левингтон
09:44Тайлер Левингтон
09:44Тайлер Левингтон
09:44Валерий Ничушкин
16:28Евгений Кузнецов
2-й период
20:50Никита Задоров
21:45Александр Овечкин
25:06Том Уилсон
25:06Самуэль Жирар
26:56Ларс Эллер(Александр Овечкин)
35:28Ти. Джей. Оши(Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов)
3-й период
44:24Мэтью Нието(Тайсон Жост)
55:39Габриэль Ландескуг
57:39Александр Овечкин(Евгений Кузнецов, Джон Карлсон)
59:20Натан Маккиннон(Микко Рантанен, Габриэль Ландескуг)
Лучшие игроки матча
Назем Кадри (Колорадо Эвеланш), Микко Рантанен (Колорадо Эвеланш), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
25Штрафное время11
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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