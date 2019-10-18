Варламов становится звездой Нью-Йорка. В него не зря поверил бывший тренер Овечкина

Прошедшим летом Семен Варламов точно не был самым заметным российским вратарем. Сергей Бобровский срывал куш, подписывая контракт с «Флоридой», Андрей Василевский выигрывал свою первую «Везину» и обеспечивал будущее долгосрочным соглашением с «Тампой». На этом фоне переход Варламова в «Айлендерс», конечно, совсем не выделялся. Сделка казалась, скорее, странной — чтобы заполучить российского вратаря, в прошлом сезоне проигравшего конкуренцию немцу Филиппу Грубауэру в «Колорадо», клуб из Нью-Йорка отказался от одного из лучших киперов регулярки-18/19 Робина Ленера. Запросы у россиянина и шведа были примерно одинаковыми, Барри Тротц боссы «Островитян» сделали выбор в пользу первого. Семену предстояло доказать, что они не ошиблись.

В новый чемпионат Варламов вкатывался непросто. Сначала проиграл «Вашингтону» и признался, что ему нужно менять свою игру:

«Играть против “Вашингтона” всегда нелегко. Мы сегодня сделали много хорошего, создавали много опасных моментов, но шайба не шла в ворота. Сегодня я почувствовал, насколько игра быстрее, чем в предсезонке. Особенно в первом периоде. Так что мне надо немного поменять свою игру… Вообще, тяжелое получилось поражение».

Затем за полтора периода получил четыре шайбы от «Эдмонтона» и досрочно закончил матч. Отдельно за это вратарь должен благодарить Джеймса Нила, который пересекался с русским кипером еще на МЧМ-2007, а теперь забил ему трижды.

А вот дальше дела пошли в гору. Передохнув одну игру, Варламов вернулся на лед во встрече с «Флоридой», отразил 35 бросков, потащил пару буллитов в послематчевой серии и был признан третьей звездой матча.

Ну, а в ночь с четверга на пятницу по московскому времени Семен выдал свой лучший на данный момент матч за «Айлендерс». Команда из «Нью-Йорка» играла на выезде против «Виннипега» и оказалась в роли догоняющей в середине первого периода. «Джетс» воспользовались шансом в большинстве — датчанин Николай Элерс спрятал бросок в коньках у соперника, классно попав в левый от Варламова угол. Винить в этом голе вратаря невозможно.

Помимо пропущенной шайбы русский голкипер в первом периоде отразил 15 бросков и вдохновил партнеров на то, чтобы перевернуть игру во второй двадцатиминутке. Посильную помощь «Островитянам» оказал и защитник хозяев Дмитрий Куликов, схвативший штраф за подножку. Реализация лишнего заняла у гостей 16 секунд — Мэтью Барзэл оперативно закосплеил Александра Овечкина, шмальнув из левого круга вбрасывания.

Счет 1:1 по итогам 40 минут, пожалуй, выглядел бы наиболее логично, но перед самым вторым перерывом «Айлендерс» успели забить еще раз. Барзэл убежал к воротам «Джетс» на пару с Лео Комаровым, но не заметил ни партнера, ни распластавшегося перед ним защитника, ни вратаря Коннора Хеллибака.

В третьем периоде задачей «Нью-Йорка» было удержать минимальный перевес — при активной помощи Варламова команда с ней справилась. А за 27 секунд до сирены Джошуа Бэйли установил окончательный счет броском в пустые ворота.

Отразив 32 броска, Семен был признан второй звездой вечера. Круче него на этот раз выступил только автор дубля Барзэл. Обнимашки двух главных героев матча — бонус от твиттера «Айлендерс».