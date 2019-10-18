Варламов становится звездой Нью-Йорка. В него не зря поверил бывший тренер Овечкина
32 сейва российского кипера принесли «Айлендерс» победу в Виннипеге.
32 сейва российского кипера принесли «Айлендерс» победу в Виннипеге.
Прошедшим летом Семен Варламов точно не был самым заметным российским вратарем. Сергей Бобровский срывал куш, подписывая контракт с «Флоридой», Андрей Василевский выигрывал свою первую «Везину» и обеспечивал будущее долгосрочным соглашением с «Тампой». На этом фоне переход Варламова в «Айлендерс», конечно, совсем не выделялся. Сделка казалась, скорее, странной — чтобы заполучить российского вратаря, в прошлом сезоне проигравшего конкуренцию немцу Филиппу Грубауэру в «Колорадо», клуб из
В новый чемпионат Варламов вкатывался непросто. Сначала проиграл «Вашингтону» и признался, что ему нужно менять свою игру:
«Играть против “Вашингтона” всегда нелегко. Мы сегодня сделали много хорошего, создавали много опасных моментов, но шайба не шла в ворота. Сегодня я почувствовал, насколько игра быстрее, чем в предсезонке. Особенно в первом периоде. Так что мне надо немного поменять свою игру… Вообще, тяжелое получилось поражение».
Затем за полтора периода получил четыре шайбы от «Эдмонтона» и досрочно закончил матч. Отдельно за это вратарь должен благодарить Джеймса Нила, который пересекался с русским кипером еще на МЧМ-2007, а теперь забил ему трижды.
А вот дальше дела пошли в гору. Передохнув одну игру, Варламов вернулся на лед во встрече с «Флоридой», отразил 35 бросков, потащил пару буллитов в послематчевой серии и был признан третьей звездой матча.
Ну, а в ночь с четверга на пятницу по московскому времени Семен выдал свой лучший на данный момент матч за «Айлендерс». Команда из «Нью-Йорка» играла на выезде против «Виннипега» и оказалась в роли догоняющей в середине первого периода. «Джетс» воспользовались шансом в большинстве — датчанин Николай Элерс спрятал бросок в коньках у соперника, классно попав в левый от Варламова угол. Винить в этом голе вратаря невозможно.
Помимо пропущенной шайбы русский голкипер в первом периоде отразил 15 бросков и вдохновил партнеров на то, чтобы перевернуть игру во второй двадцатиминутке. Посильную помощь «Островитянам» оказал и защитник хозяев Дмитрий Куликов, схвативший штраф за подножку. Реализация лишнего заняла у гостей 16 секунд — Мэтью Барзэл оперативно закосплеил Александра Овечкина, шмальнув из левого круга вбрасывания.
Счет 1:1 по итогам 40 минут, пожалуй, выглядел бы наиболее логично, но перед самым вторым перерывом «Айлендерс» успели забить еще раз. Барзэл убежал к воротам «Джетс» на пару с Лео Комаровым, но не заметил ни партнера, ни распластавшегося перед ним защитника, ни вратаря Коннора Хеллибака.
В третьем периоде задачей «Нью-Йорка» было удержать минимальный перевес — при активной помощи Варламова команда с ней справилась. А за 27 секунд до сирены Джошуа Бэйли установил окончательный счет броском в пустые ворота.
Отразив 32 броска, Семен был признан второй звездой вечера. Круче него на этот раз выступил только автор дубля Барзэл. Обнимашки двух главных героев матча — бонус от твиттера «Айлендерс».
По ходу предсезонки Барри Тротц говорил журналистам о том, что стиль «Нью-Йорка» поможет Варламову стать увереннее в себе. Скорее всего, бывший тренер Александра Овечкина имел в виду оборонительный акцент в хоккее своей команды, который не подразумевает для вратаря большого объема работы. Только вот в обоих выигранных в нынешней регулярке матчах Семен отбивал по 30+ бросков. К подобному он привык, в «Колорадо» у нашего кипера нередко случались встречи, в которых приходилось совершать и по 40 сейвов, и, кажется, именно в такой ситуации россиянин чувствует себя максимально комфортно. А вот ответ на вопрос, кто кого сделает сильнее — Варламов свою новую команду или «Айлендерс» воспитанника самарского хоккея, — прямо сейчас выглядит уже не так очевидно.