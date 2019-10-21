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19:48 (мск), источник: Известия

Овечкин пошутил о планах превзойти рекорд результативности НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин уверен, что не будет играть в хоккей до преклонного возраста, как это делает 47-летний чешский суперфорвард Яромир Ягр. В то же время в беседе со «Спорт-Экспрессом» он пошутил, что все равно будет иметь возможность побить рекорд результативности НХЛ, установленный канадцем Уэйном Гретцки (894 гола).

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Так Ягр поэтому и оставался в лиге до последнего, но не получилось! А у меня еще есть время!» — заявил Овечкин, комментируя слова чеха о том, что на месте россиянина он бы оставался в НХЛ до последнего, чтобы побить рекорд Гретцки.

34-летний форвард «Вашингтона» также отрицательно ответил на вопрос о том, видит ли он себя в возрасте Ягра действующим хоккеистом.

Овечкин также прокомментировал возможность проведения матча НХЛ с участием «Вашингтона» в России. По его мнению, приоритет в этом случае получит Москва.

«Конечно, в Москве. Без разницы, против кого. Я думаю, что ажиотаж будет большой. Все от этого только выиграют», — подчеркнул он.

Легенда российского хоккея, советник главы штаба сборной России Игорь Ларионов заявил со своей стороны, что работает над возможностью организации подобной игры.

В ночь на понедельник в матче против «Чикаго» (5:3) Овечкин забросил свой шестой гол в регулярном сезоне-2019/20 и 664-й в карьере в НХЛ. До 12-го места в списке снайперов североамериканской лиги за всю историю, которое занимает Люк Робитайл, ему осталось четыре шайбы.

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