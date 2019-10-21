Овечкин пошутил о планах превзойти рекорд результативности НХЛ

«Так Ягр поэтому и оставался в лиге до последнего, но не получилось! А у меня еще есть время!» — заявил Овечкин, комментируя слова чеха о том, что на месте россиянина он бы оставался в НХЛ до последнего, чтобы побить рекорд Гретцки.
34-летний форвард «Вашингтона» также отрицательно ответил на вопрос о том, видит ли он себя в возрасте Ягра действующим хоккеистом.
Овечкин также прокомментировал возможность проведения матча НХЛ с участием «Вашингтона» в России. По его мнению, приоритет в этом случае получит Москва.
«Конечно, в Москве. Без разницы, против кого. Я думаю, что ажиотаж будет большой. Все от этого только выиграют», — подчеркнул он.
Легенда российского хоккея, советник главы штаба сборной России Игорь Ларионов заявил со своей стороны, что работает над возможностью организации подобной игры.
В ночь на понедельник в матче против «Чикаго» (5:3) Овечкин забросил свой шестой гол в регулярном сезоне-2019/20 и 664-й в карьере в НХЛ. До 12-го места в списке снайперов североамериканской лиги за всю историю, которое занимает Люк Робитайл, ему осталось четыре шайбы.