«Даллас» вытаскивает из жесткого кризиса русский форвард. И это даже не Радулов

Источник: AP 2019

Старт сезона для «Далласа» выдался если не кошмарным, то явно ниже ожиданий. Есть в лиге и более безнадежные команды, но ни от «Детройта», ни от «Оттавы» с «Детройтом» с «Миннесотой» перед сезоном не было таких ожиданий. Проблемы «Старс» упираются в невнятную игру звезд. Это касается и Бенна с Сегином, и Александра Радулова, на счету которого пока только один гол в сезоне.

Кому, если не игрокам нижних звеньев, выручать команду, когда хандрят звезды? Справедливости ради, и сам Радулов на матч с «Анахаймом» вышел в третьем сочетании. Да, он все еще получал свое законное время в большинстве, но из топ-6 формально все-таки выпал. Ну, а в четвертом звене в это самое время пылил Денис Гурьянов. Не так давно он записал на свой счет первое очко в сезоне, а также заслужил похвалы со стороны главного тренера.



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«После возвращения из АХЛ Денис играет просто отлично. Он выигрывает борьбу, хорошо катается. Видно, что его уверенность растет, а это важно для развития игрока. Это именно то, на что мы надеялись, и теперь мы начинаем это видеть. Нужно отдать ему должное. Его отправили в АХЛ, он много работал, сделал хет-трик. Он вернулся и выглядит как тот, кто готов стать игроком НХЛ на постоянной основе», — сказал Джим Мантгомери.

Кажется, что те самые три шайбы, что Гурьянов забросил за «Техас» в ворота «Айовы», вселили в него уверенность.

Тольяттинский воспитанник всегда славился поставленным броском, но демонстрировать его на самом высоком уровне ему почти не удавалось. В 29 играх в НХЛ на его счету был всего один гол, хотя дебютировал за «Даллас» Денис еще в апреле 2017 года.

И вот мир наконец-то увидел, что классно бросать из русских могут не только Овечкин с Тарасенко.

Отличиться молодому русскому форварду удалось в первой же своей смене. Минутная стрелка еще не прошла три оборота, как Гурьянов напомнил, за что его выбирали в первом раунде драфта НХЛ. Подхватив шайбу в средней зоне, он сделал несколько размашистых шагов и нанес убийственный бросок с неудобной руки! Такие, как правило, не берутся. Отдельное спасибо стоит сказать Эндрю Кольяно. Напарник Гурьянова по четвертому звену начал голевую атаку уместным силовым приемом в центре площадки.

Второй гол Гурьянова оказался почти братом-близнецом первого. Все тот же правый флаг, все тот же бэкхэнд. Разница лишь в том, что бросок у Дениса де-факто не получился. Шайба сошла с крюка, чем, похоже, смутила Джона Гибсона. Есть первый дубль Гурьянова в НХЛ!