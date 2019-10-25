«Даллас» вытаскивает из жесткого кризиса русский форвард. И это даже не Радулов
У Дениса Гурьянова первый дубль в НХЛ.
У Дениса Гурьянова первый дубль в НХЛ.
Старт сезона для «Далласа» выдался если не кошмарным, то явно ниже ожиданий. Есть в лиге и более безнадежные команды, но ни от «Детройта», ни от «Оттавы» с «Детройтом» с «Миннесотой» перед сезоном не было таких ожиданий. Проблемы «Старс» упираются в невнятную игру звезд. Это касается и Бенна с Сегином, и Александра Радулова, на счету которого пока только один гол в сезоне.
Кому, если не игрокам нижних звеньев, выручать команду, когда хандрят звезды? Справедливости ради, и сам Радулов на матч с «Анахаймом» вышел в третьем сочетании. Да, он все еще получал свое законное время в большинстве, но из топ-6 формально
«После возвращения из АХЛ Денис играет просто отлично. Он выигрывает борьбу, хорошо катается. Видно, что его уверенность растет, а это важно для развития игрока. Это именно то, на что мы надеялись, и теперь мы начинаем это видеть. Нужно отдать ему должное. Его отправили в АХЛ, он много работал, сделал
Кажется, что те самые три шайбы, что Гурьянов забросил за «Техас» в ворота «Айовы», вселили в него уверенность.
И вот мир
Отличиться молодому русскому форварду удалось в первой же своей смене. Минутная стрелка еще не прошла три оборота, как Гурьянов напомнил, за что его выбирали в первом раунде драфта НХЛ. Подхватив шайбу в средней зоне, он сделал несколько размашистых шагов и нанес убийственный бросок с неудобной руки! Такие, как правило, не берутся. Отдельное спасибо стоит сказать Эндрю Кольяно. Напарник Гурьянова по четвертому звену начал голевую атаку уместным силовым приемом в центре площадки.
Второй гол Гурьянова оказался почти
Что до Радулова, то он игру с «Анахаймом» откровенно провалил. Не нанес ни одного броска, а его единственное удаление привело к голу. Он вполне мог обесценить подвиг своего молодого соотечественника, но на большее, чем один гол «уток», не хватило.
|Джим Монтгомери
|Даллас Икинс
|Бен Бишоп
|Джон Гибсон
|02:42
|Денис Гурьянов(Эндрю Кольяно)
|08:32
|Якоб Сильверберг
|09:19
|Рикард Ракелль
|17:37
|Денис Гурьянов(Тэйлор Федун, Джейми Олексяк)
|22:32
|Александр Радулов
|24:31
|Максим Комтуа(Ник Ритчи, Сэм Стил)
|38:40
|Йон Клингберг
Денис Гурьянов (Даллас Старз), Эндрю Кольяно (Даллас Старз), Джон Гибсон (Анахайм Дакс)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0