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09:54 (мск), источник: ТАСС

Два очка Михеева принесли «Торонто» победу над «Сан-Хосе» в матче НХЛ

ТАСС, 26 октября. «Торонто» обыграл «Сан-Хосе» со счетом 4:1 в домашней встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий хозяев Илья Михеев отметился голом и результативной передачей.

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Источник: Reuters

Михеев забросил шайбу в пустые ворота на 60-й минуте, сделав счет 3:1 в пользу своей команды. Также в составе победителей отличились Джейк Маззин (40-я минута), Морган Райлли (55) и Остон Мэттьюс (60). У проигравших шайбу забросил Кевин Лабанк (11). 25-летний Михеев отдал результативную передачу в эпизоде с голом Маззина.

На счету российского хоккеиста теперь 9 (4 шайбы + 5 передач) очков в регулярном чемпионате НХЛ. В мае текущего года Михеев подписал контракт новичка с «Торонто» сроком на один год. Россиянин не выходил на драфт НХЛ, он является воспитанником омского «Авангарда». В 2013 году нападающий стал чемпионом Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в составе «Омских Ястребов» — фарм-клуба «Авангарда».

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В другом матче дня «Колорадо» на выезде разгромил «Вегас» со счетом 6:1. Также «Аризона» в гостях была сильнее «Нью-Джерси» — 5:3.

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