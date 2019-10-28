«Бостон» победил «Рейнджерс» в матче НХЛ. Пастрняк отдал пять голевых передач

Источник: AP 2019

В составе «Бостона» три шайбы забросил Патрис Бержерон (21, 52, 60-я минуты), дважды отличился Брэд Маршанд (22, 33), еще по голу забили Чарли Койл (30) и Здено Хара (41). У «Рейнджерс» отличились Майкл Хэйли (11), Павел Бучневич (49), которому ассистировал Артемий Панарин, Крис Крайдер (59) и Брэйди Шей (59). 34-летний Бержерон в пятый раз в карьере забросил три шайбы в одном матче. Предыдущий хет-трик канадец оформил чуть более года назад, когда 8 октября 2018 забросил три шайбы в домашнем матче с «Оттавой» (6:3).

Лучшим игроком встречи был признан нападающий «Бостона» Маршанд, на счету которого две шайбы и три голевые передачи. Второй звездой стал чешский форвард «Бостона» Давид Пастрняк, отдавший пять голевых передач. В предыдущий раз два игрока «Бостона» набирали по пять очков в одной игре почти 18 лет назад, когда 28 декабря 2001 года «Бостон» в гостях победил «Флориду» со счетом 7:1 и по пять очков за результативность набрали Джо Торнтон (0+5) и Глен Мюррей (2+3). Кроме того, Пастрняк стал 10-м игроком в истории клуба, отдавшим не менее пяти голевых передач в одной встрече. В 11 матчах сезона Пастрняк набрал уже 23 очка (11+12) и возглавил гонки бомбардиров и снайперов текущего чемпионата.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-bos-7-nyr-4/t-277753022/c-69981003?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский нападающий «Рейнджерс» Бучневич провел на площадке 19 минут 36 секунд, успев нанести два броска, забить гол, и отдать результативную передачу. Всего на счету 24-летнего форварда теперь 8 очков по системе «гол +пас» (2+6) в девяти матчах сезона. Россиянин Артемий Панарин сыграл в матче 22 минуты и 40 секунд, отметившись двумя голевыми передачами и двумя бросками по воротам соперника. В девяти матчах чемпионата Панарин набрал 9 очков (5+4).

«Рейнджерс» занимают 13-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 7 очков после девяти игр. «Бостон» идет третьим, набрав в 11 матчах 18 очков. В следующем матче «Рейнджерс» 29 октября на своей площадке примут клуб «Тампа-Бэй», а «Бостон» в этот же вечер дома встретится с «Сан-Хосе».



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В параллельной встрече «Лос-Анджелес» в гостях уступил «Чикаго» со счетом 1:5. Дебютный матч в НХЛ провел российский нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин, олимпийский чемпион 2018 года сыграл 14 с половиной минут, нанес три броска и совершил четыре силовых приема. Еще один российский нападающий «Лос-Анджелеса» и олимпийский чемпион Илья Ковальчук провел на площадке 15 минут, нанес два броска и совершил два силовых приема.