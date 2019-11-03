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11:05 (мск), источник: ТАСС

Варламов помог «Айлендерс» одержать девятую победу подряд в чемпионате НХЛ

ТАСС, 3 ноября. «Баффало» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 0:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

Единственную шайбу на шестой минуте забросил Дерик Брассар, отличившийся в пятом матче подряд.

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов оформил 26-й шатаут в карьере, отразив все 26 бросков, и одержал пятую победу в сезоне.

«Айлендерс» одержали девятую победу подряд и занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 20 очков после 13 игр. «Баффало» идет четвертым с 20 очками после 15 встреч.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче «Айлендерс» 6 ноября примут «Оттаву», «Баффало» 8 ноября дома сыграет с «Тампой».

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Баффало Сэйбрз
0:1
0:1, 0:0, 0:0
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 53.11.2019, 02:00 (МСК UTC+3)KeyBank Center, 19070 зрителей
Главные тренеры
Ральф КрюгерБарри Тротц
Вратари
Картер Хаттон(Картер Хаттон)Семен Варламов
1-й период
05:19Дерик Брассар(Энтони Бовилье)
08:38Оливер Вальстрем
2-й период
25:45Джейк Маккейб
34:07Райан Пулок
3-й период
41:23Командный штраф
Лучшие игроки матча
Семен Варламов (Нью-Йорк Айлендерс), Дерик Брассар (Нью-Йорк Айлендерс), Картер Хаттон (Баффало Сэйбрз)
Статистика
2Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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