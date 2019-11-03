Варламов помог «Айлендерс» одержать девятую победу подряд в чемпионате НХЛ
ТАСС, 3 ноября. «Баффало» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 0:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 3 ноября. «Баффало» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 0:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Единственную шайбу на шестой минуте забросил Дерик Брассар, отличившийся в пятом матче подряд.
Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов оформил 26-й шатаут в карьере, отразив все 26 бросков, и одержал пятую победу в сезоне.
«Айлендерс» одержали девятую победу подряд и занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 20 очков после 13 игр. «Баффало» идет четвертым с 20 очками после 15 встреч.
В следующем матче «Айлендерс» 6 ноября примут «Оттаву», «Баффало» 8 ноября дома сыграет с «Тампой».
|Ральф Крюгер
|Барри Тротц
|Картер Хаттон(Картер Хаттон)
|Семен Варламов
|05:19
|Дерик Брассар(Энтони Бовилье)
|08:38
|Оливер Вальстрем
|25:45
|Джейк Маккейб
|34:07
|Райан Пулок
|41:23
|Командный штраф
Семен Варламов (Нью-Йорк Айлендерс), Дерик Брассар (Нью-Йорк Айлендерс), Картер Хаттон (Баффало Сэйбрз)
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0