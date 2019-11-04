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09:20 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Вашингтона» Кузнецов признан третьей звездой дня в НХЛ

ТАСС, 4 ноября. Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2019

В ночь на понедельник «Вашингтон» на домашней площадке одержал победу над «Калгари» (4:2), Кузнецов отметился двумя результативными передачами. 27-летний форвард «Вашингтона» набрал 11 очков (5 шайб + 6 передач) в текущем сезоне.

Первой звездой дня признан партнер Кузнецова по команде чешский форвард Якуб Врана, который в матче с «Калгари» впервые оформил хет-трик в НХЛ.

Второй звездой дня стал американский форвард «Чикаго» Патрик Кейн, забросивший победную шайбу в гостевом матче с «Анахаймом» (3:2 ОТ).

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