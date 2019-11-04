Нападающий «Вашингтона» Кузнецов признан третьей звездой дня в НХЛ
ТАСС, 4 ноября. Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 4 ноября. Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
В ночь на понедельник «Вашингтон» на домашней площадке одержал победу над «Калгари» (4:2), Кузнецов отметился двумя результативными передачами. 27-летний форвард «Вашингтона» набрал 11 очков (5 шайб + 6 передач) в текущем сезоне.
Первой звездой дня признан партнер Кузнецова по команде чешский форвард Якуб Врана, который в матче с «Калгари» впервые оформил
Второй звездой дня стал американский форвард «Чикаго» Патрик Кейн, забросивший победную шайбу в гостевом матче с «Анахаймом» (3:2 ОТ).