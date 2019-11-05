Панарин забил ювелирный гол. Но «Рейнджерс» разгромлен худшей командой НХЛ
Хлебушек набирает очки пять матчей кряду.
Хлебушек набирает очки пять матчей кряду.
12 матчей, 7 очков, лишь 3 победы с общей разницей шайб «-11» и последнее место в НХЛ — таковы были скорбные дела «Оттавы» перед визитом в «Мэдисон Сквер Гарден». У «синерубашечников» всё обстояло не намного лучше, но две последние победы над сильными «Тампой» и «Нэшвиллом» внушали оптимизм, к тому же появились хорошие новости о восстановлении первого центра команды Мики Зибанеджада. В воскресенье утром он вернулся к ледовым тренировкам, и поначалу тренерский штаб Дэвида Куинна даже не исключал участия Зибанеджада в матче с «Сенаторз».
«Он чувствует себя намного лучше, сделал большой шаг в правильном направлении», — говорил Куинн, но
Поначалу ничто не вызывало у болельщиков «Рейнджерс» опасений. «Оттава» подарила хозяевам большинство, которое те не реализовали, а ближе к середине первого периода у ньюйоркцев отличился тот, о ком с некоторых пор идут жаркие споры — второй номер драфта-2019 Каапо Какко. Финский юниор пока не может освоиться в НХЛ, отмечаясь преимущественно несдержанными интервью родной прессе, но на этот раз он сыграл очень уверенно, воспользовавшись классной передачей другого новобранца Адама Фокса.
Любопытно, что с самого начала игра стала носить очень «колючий» характер, что стало причиной массы стычек, обоюдных удалений и даже драк.
Неплохой бой, в частности, провели защитник хозяев Тони Деанджело и форвард гостей
А вот затем в игре «Рейнджерс»
Оставалось надеяться на чудо, и поводом к этому стал шестой гол в сезоне Артемия Панарина. Хлебушек уверенно реализовал численный перевес, довёл результативную серию до пяти матчей, в двух из которых он набирал не менее двух очков. Определённые шансы начать камбэк у «Рейнджерс» были, но двукратное превосходство по броскам в третьем периоде не превратилось в заброшенные шайбы.
Зато вполне может быть доволен собой Владислав Наместников. Форвард, переместившийся во вторую тройку нападения обескровленной «Оттавы», забил своей бывшей команде, реализовав удаление всё того же Панарина.
«Наверное, сегодня мы думали, что будет легко. Это чувствовалось на скамейке, когда счёт стал 1:0 в нашу пользу. Все расслабились, это оказалось ошибкой», — признал после матча Дэвид Куинн.
Максим Замятин
|Дэвид Куинн
|ДиДжей Смит
|Александр Георгиев
|Андерс Нильссон
|04:39
|Жан-Габриэль Пажо
|08:19
|Энтони Дианджело
|08:19
|Жан-Кристоф Бодин
|08:47
|Каапо Какко(Адам Фокс, Брендан Лемье)
|13:43
|Брендан Лемье
|13:43
|Марк Боровицки
|14:56
|Жан-Габриэль Пажо(Энтони Дюклер)
|17:17
|Райан Стром
|17:17
|Джейкоб Труба
|17:17
|Энтони Дюклер
|17:56
|Брэди Шей
|18:31
|Тайлер Эннис(Владислав Наместников, Тома Шабо)
|22:11
|Джейкоб Труба
|24:12
|Рон Хэйнси(Миккель Бедкер, Брэди Ткачак)
|28:30
|Либор Гаек
|31:43
|Жан-Габриэль Пажо
|32:00
|Владислав Наместников
|34:56
|Брэди Ткачак
|36:46
|Филип Хлапик
|37:34
|Артемий Панарин(Каапо Какко, Энтони Дианджело)
|44:12
|Артемий Панарин
|45:35
|Владислав Наместников(Коннор Браун, Ник Пол)
|46:24
|Райан Линдгрен
|47:02
|Брэди Ткачак
|53:04
|Брендан Лемье
|53:04
|Брендан Лемье
|53:04
|Брэди Ткачак
Андерс Нильссон (Оттава Сенаторз), Жан-Габриэль Пажо (Оттава Сенаторз), Брэди Ткачак (Оттава Сенаторз)
|36
|Штрафное время
|22
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0