Панарин забил ювелирный гол. Но «Рейнджерс» разгромлен худшей командой НХЛ

Источник: AP 2019

12 матчей, 7 очков, лишь 3 победы с общей разницей шайб «-11» и последнее место в НХЛ — таковы были скорбные дела «Оттавы» перед визитом в «Мэдисон Сквер Гарден». У «синерубашечников» всё обстояло не намного лучше, но две последние победы над сильными «Тампой» и «Нэшвиллом» внушали оптимизм, к тому же появились хорошие новости о восстановлении первого центра команды Мики Зибанеджада. В воскресенье утром он вернулся к ледовым тренировкам, и поначалу тренерский штаб Дэвида Куинна даже не исключал участия Зибанеджада в матче с «Сенаторз».

«Он чувствует себя намного лучше, сделал большой шаг в правильном направлении», — говорил Куинн, но всё-таки торопиться в «Рейнджерс» не стали. Центром первого звена вновь стал Райан Строум, с которым в тройке играли Артемий Панарин и Йеспер Фаст, второе звено составили Крайдер, Хитил и Павел Бучневич, а новика Каапо Какко отправили в третью линию.

Поначалу ничто не вызывало у болельщиков «Рейнджерс» опасений. «Оттава» подарила хозяевам большинство, которое те не реализовали, а ближе к середине первого периода у ньюйоркцев отличился тот, о ком с некоторых пор идут жаркие споры — второй номер драфта-2019 Каапо Какко. Финский юниор пока не может освоиться в НХЛ, отмечаясь преимущественно несдержанными интервью родной прессе, но на этот раз он сыграл очень уверенно, воспользовавшись классной передачей другого новобранца Адама Фокса.

Любопытно, что с самого начала игра стала носить очень «колючий» характер, что стало причиной массы стычек, обоюдных удалений и даже драк.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Ox1oJwNWuGY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Неплохой бой, в частности, провели защитник хозяев Тони Деанджело и форвард гостей Жан-Кристоф Бодин, в котором игрок «Рейнджерс» смотрелся очень неплохо.

А вот затем в игре «Рейнджерс» что-то сломалось, и в ворота Александра Георгиева залетели четыре шайбы подряд. Хозяева продолжали хватать удаления, пытались нагружать бросками голкипера «сенаторов» Андерса Нильссона, но гости показали образцовую реализацию созданных моментов.

Оставалось надеяться на чудо, и поводом к этому стал шестой гол в сезоне Артемия Панарина. Хлебушек уверенно реализовал численный перевес, довёл результативную серию до пяти матчей, в двух из которых он набирал не менее двух очков. Определённые шансы начать камбэк у «Рейнджерс» были, но двукратное превосходство по броскам в третьем периоде не превратилось в заброшенные шайбы.

Зато вполне может быть доволен собой Владислав Наместников. Форвард, переместившийся во вторую тройку нападения обескровленной «Оттавы», забил своей бывшей команде, реализовав удаление всё того же Панарина.

«Наверное, сегодня мы думали, что будет легко. Это чувствовалось на скамейке, когда счёт стал 1:0 в нашу пользу. Все расслабились, это оказалось ошибкой», — признал после матча Дэвид Куинн.