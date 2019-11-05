Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Аризона Койотс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Нэшвилл Предаторз
16
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
64
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Оттава Сенаторз
26
Хоккей. НХЛ
6.11
Монреаль Канадиенс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
6.11
Нью-Йорк Айлендерс
Оттава Сенаторз
Все события
Фоторепортажи
18«Формула-1» показала болиды будущего
39«Авангард» прервал победную серию «Динамо»
11:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Панарин забил ювелирный гол. Но «Рейнджерс» разгромлен худшей командой НХЛ

Хлебушек набирает очки пять матчей кряду.

Наверх
Источник: AP 2019

12 матчей, 7 очков, лишь 3 победы с общей разницей шайб «-11» и последнее место в НХЛ — таковы были скорбные дела «Оттавы» перед визитом в «Мэдисон Сквер Гарден». У «синерубашечников» всё обстояло не намного лучше, но две последние победы над сильными «Тампой» и «Нэшвиллом» внушали оптимизм, к тому же появились хорошие новости о восстановлении первого центра команды Мики Зибанеджада. В воскресенье утром он вернулся к ледовым тренировкам, и поначалу тренерский штаб Дэвида Куинна даже не исключал участия Зибанеджада в матче с «Сенаторз».

«Он чувствует себя намного лучше, сделал большой шаг в правильном направлении», — говорил Куинн, но всё-таки торопиться в «Рейнджерс» не стали. Центром первого звена вновь стал Райан Строум, с которым в тройке играли Артемий Панарин и Йеспер Фаст, второе звено составили Крайдер, Хитил и Павел Бучневич, а новика Каапо Какко отправили в третью линию.

Поначалу ничто не вызывало у болельщиков «Рейнджерс» опасений. «Оттава» подарила хозяевам большинство, которое те не реализовали, а ближе к середине первого периода у ньюйоркцев отличился тот, о ком с некоторых пор идут жаркие споры — второй номер драфта-2019 Каапо Какко. Финский юниор пока не может освоиться в НХЛ, отмечаясь преимущественно несдержанными интервью родной прессе, но на этот раз он сыграл очень уверенно, воспользовавшись классной передачей другого новобранца Адама Фокса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Любопытно, что с самого начала игра стала носить очень «колючий» характер, что стало причиной массы стычек, обоюдных удалений и даже драк.

Во время загрузки произошла ошибка.

Неплохой бой, в частности, провели защитник хозяев Тони Деанджело и форвард гостей Жан-Кристоф Бодин, в котором игрок «Рейнджерс» смотрелся очень неплохо.

Во время загрузки произошла ошибка.

А вот затем в игре «Рейнджерс» что-то сломалось, и в ворота Александра Георгиева залетели четыре шайбы подряд. Хозяева продолжали хватать удаления, пытались нагружать бросками голкипера «сенаторов» Андерса Нильссона, но гости показали образцовую реализацию созданных моментов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Оставалось надеяться на чудо, и поводом к этому стал шестой гол в сезоне Артемия Панарина. Хлебушек уверенно реализовал численный перевес, довёл результативную серию до пяти матчей, в двух из которых он набирал не менее двух очков. Определённые шансы начать камбэк у «Рейнджерс» были, но двукратное превосходство по броскам в третьем периоде не превратилось в заброшенные шайбы.

Зато вполне может быть доволен собой Владислав Наместников. Форвард, переместившийся во вторую тройку нападения обескровленной «Оттавы», забил своей бывшей команде, реализовав удаление всё того же Панарина.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Наверное, сегодня мы думали, что будет легко. Это чувствовалось на скамейке, когда счёт стал 1:0 в нашу пользу. Все расслабились, это оказалось ошибкой», — признал после матча Дэвид Куинн.

Максим Замятин

Нью-Йорк Рейнджерс
2:6
1:2, 1:3, 0:1
Оттава Сенаторз
Хоккей, НХЛ, Неделя 65.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Madison Square Garden
Главные тренеры
Дэвид КуиннДиДжей Смит
Вратари
Александр ГеоргиевАндерс Нильссон
1-й период
04:39Жан-Габриэль Пажо
08:19Энтони Дианджело
08:19Жан-Кристоф Бодин
08:47Каапо Какко(Адам Фокс, Брендан Лемье)
13:43Брендан Лемье
13:43Марк Боровицки
14:56Жан-Габриэль Пажо(Энтони Дюклер)
17:17Райан Стром
17:17Джейкоб Труба
17:17Энтони Дюклер
17:56Брэди Шей
18:31Тайлер Эннис(Владислав Наместников, Тома Шабо)
2-й период
22:11Джейкоб Труба
24:12Рон Хэйнси(Миккель Бедкер, Брэди Ткачак)
28:30Либор Гаек
31:43Жан-Габриэль Пажо
32:00Владислав Наместников
34:56Брэди Ткачак
36:46Филип Хлапик
37:34Артемий Панарин(Каапо Какко, Энтони Дианджело)
3-й период
44:12Артемий Панарин
45:35Владислав Наместников(Коннор Браун, Ник Пол)
46:24Райан Линдгрен
47:02Брэди Ткачак
53:04Брендан Лемье
53:04Брендан Лемье
53:04Брэди Ткачак
Лучшие игроки матча
Андерс Нильссон (Оттава Сенаторз), Жан-Габриэль Пажо (Оттава Сенаторз), Брэди Ткачак (Оттава Сенаторз)
Статистика
36Штрафное время22
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Йорк Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Оттава Сенаторз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Восхитительная подруга звезды мирового футбола!
Добро пожаловать в плей-офф! Главные матчи четвертого тура ЛЧ
ВАДА предъявило обвинения 47 россиянам. Их лишат медалей?
У «Спартака» проблемы со скамейкой? Нужна новая чистка состава?
Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Как стать секс-символом «Спартака». Интервью с Ушаковой (фото)
Малкин по-настоящему вернулся, отдав гениальный пас (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь