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12:21 (мск), источник: ТАСС

«Сент-Луис» обыграл «Эдмонтон». Барбашев забросил первую шайбу в сезоне

ТАСС, 7 ноября. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» победил «Эдмонтон» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Джейден Шварц (7-я минута), Алекс Пьетранджело (28), Роберт Томас (36), Тайлер Бозак (60) и Иван Барбашев (60). У «Эдмонтона» отличились Коннор Макдэвид (3) и Зак Кассиан (52). Лучшим игроком встречи был признан голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен, отразивший 32 из 34 бросков, второй звездой стал Пьетранджело, третьей — Макдэвид.

Российский форвард «Сент-Луиса» Барбашев записал на свой счет первый гол в текущем чемпионате. Он провел на льду 15 минут и 21 секунду, нанес два броска и совершил четыре силовых приема. На счету 23-летнего россиянина 5 (1 шайба + 4 голевые передачи) очков за результативность в 17 матчах.

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«Сент-Луис» одержал шестую победу подряд и упрочил лидерство в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очко в 17 матчах. «Эдмонтон» потерпел второе поражение подряд, клуб занимает второе место на Западе, имея в активе 22 очка после 17 игр.

В следующем матче «Сент-Луис» в субботу на выезде встретится с «Калгари», а «Эдмонтон» 8 ноября примет «Нью-Джерси».

Эдмонтон Ойлерз
2:5
1:1, 0:2, 1:2
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Неделя 67.11.2019, 04:30 (МСК UTC+3)Rogers Place
Главные тренеры
Дэйв ТиппеттКрэйг Беруби
Вратари
Майк СмитДжейк Аллен(Джейк Аллен, Джейк Аллен)
1-й период
01:55Роберт Томас
02:46Коннор Макдэвид(Леон Драйзайтль, Майк Смит)
05:44Томаш Юрчо
06:02Джейден Шворц(Алекс Пьетранджело, Дэвид Перрон)
2-й период
26:04Леон Драйзайтль
27:10Алекс Пьетранджело(Брэйден Шенн, Райан О`Райлли)
32:04Алекс Чейссон
35:18Роберт Томас(Джейден Шворц, Джастин Фольк)
39:00Джастин Фольк
3-й период
51:02Зак Кассиан(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
57:32Брэйден Шенн
59:01Тайлер Бозак(Колтон Парэйко)
59:27Иван Барбашев(Алекс Пьетранджело, Карл Гуннарссон)
Лучшие игроки матча
Джейк Аллен (Сент-Луис Блюз), Алекс Пьетранджело (Сент-Луис Блюз), Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сент-Луис Блюз
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