«Сент-Луис» обыграл «Эдмонтон». Барбашев забросил первую шайбу в сезоне

Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Джейден Шварц (7-я минута), Алекс Пьетранджело (28), Роберт Томас (36), Тайлер Бозак (60) и Иван Барбашев (60). У «Эдмонтона» отличились Коннор Макдэвид (3) и Зак Кассиан (52). Лучшим игроком встречи был признан голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен, отразивший 32 из 34 бросков, второй звездой стал Пьетранджело, третьей — Макдэвид.

Российский форвард «Сент-Луиса» Барбашев записал на свой счет первый гол в текущем чемпионате. Он провел на льду 15 минут и 21 секунду, нанес два броска и совершил четыре силовых приема. На счету 23-летнего россиянина 5 (1 шайба + 4 голевые передачи) очков за результативность в 17 матчах.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4g21pEtvnkQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сент-Луис» одержал шестую победу подряд и упрочил лидерство в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очко в 17 матчах. «Эдмонтон» потерпел второе поражение подряд, клуб занимает второе место на Западе, имея в активе 22 очка после 17 игр.