«Сент-Луис» обыграл «Эдмонтон». Барбашев забросил первую шайбу в сезоне
ТАСС, 7 ноября. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» победил «Эдмонтон» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 7 ноября. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» победил «Эдмонтон» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Джейден Шварц (7-я минута), Алекс Пьетранджело (28), Роберт Томас (36), Тайлер Бозак (60) и Иван Барбашев (60). У «Эдмонтона» отличились Коннор Макдэвид (3) и Зак Кассиан (52). Лучшим игроком встречи был признан голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен, отразивший 32 из 34 бросков, второй звездой стал Пьетранджело, третьей — Макдэвид.
Российский форвард «Сент-Луиса» Барбашев записал на свой счет первый гол в текущем чемпионате. Он провел на льду 15 минут и 21 секунду, нанес два броска и совершил четыре силовых приема. На счету 23-летнего россиянина 5 (1 шайба + 4 голевые передачи) очков за результативность в 17 матчах.
«Сент-Луис» одержал шестую победу подряд и упрочил лидерство в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очко в 17 матчах. «Эдмонтон» потерпел второе поражение подряд, клуб занимает второе место на Западе, имея в активе 22 очка после 17 игр.
В следующем матче «Сент-Луис» в субботу на выезде встретится с «Калгари», а «Эдмонтон» 8 ноября примет «Нью-Джерси».
|Дэйв Типпетт
|Крэйг Беруби
|Майк Смит
|Джейк Аллен(Джейк Аллен, Джейк Аллен)
|01:55
|Роберт Томас
|02:46
|Коннор Макдэвид(Леон Драйзайтль, Майк Смит)
|05:44
|Томаш Юрчо
|06:02
|Джейден Шворц(Алекс Пьетранджело, Дэвид Перрон)
|26:04
|Леон Драйзайтль
|27:10
|Алекс Пьетранджело(Брэйден Шенн, Райан О`Райлли)
|32:04
|Алекс Чейссон
|35:18
|Роберт Томас(Джейден Шворц, Джастин Фольк)
|39:00
|Джастин Фольк
|51:02
|Зак Кассиан(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
|57:32
|Брэйден Шенн
|59:01
|Тайлер Бозак(Колтон Парэйко)
|59:27
|Иван Барбашев(Алекс Пьетранджело, Карл Гуннарссон)
Джейк Аллен (Сент-Луис Блюз), Алекс Пьетранджело (Сент-Луис Блюз), Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|2